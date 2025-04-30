Türkiye ve İran İlişkileri Güçleniyor

Türkiye- İran Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Abdulkerim Hüseyinzade ile bir araya geldi.

İran Cumhurbaşkanlığında gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin AA muhabirine bilgi veren Türkmenoğlu, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hüseyinzade ile görüşmesinde, iki ülke ilişkilerini ileriye taşıyacak çok boyutlu konuları kapsamlı biçimde ele aldıklarını belirtti.

Görüşmede, İran ile siyasi, ekonomik, kültürel ve turizm alanında imzalanan anlaşmaları değerlendirdiklerini aktaran Türkmenoğlu, "Özellikle ulaşım altyapısı hususunda 560 kilometrelik sınırımızda mevcut kapasitelerin ve sınır kapılarının artırılması konusunda adımlar atılması ele alındı." dedi.

Buna bağlı olarak da Van'da İran'ın açacağı konsolosluğun gündeme geldiğini belirten Türkmenoğlu, "Bunun hızlandırılması için İran Dışişleri Bakanlığı tarafından alınan karar bizim Dışişleri Bakanlığımıza gönderildi. Bizim Dışişleri Bakanlığımızdan büyük ihtimalle olumlu cevapla Van'a İran konsolosluğu açılacak." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasında turizm alanında alışverişlerde ortak kart kullanılması konusunun da gündeme geldiğini ve iki ülke sınırında da ortak serbest ticaret merkezinin de kurulacağını anlatan Türkmenoğlu, "Bu konuların gerçekleştirilmesi için istekli bir Cumhurbaşkanı Yardımcısıyla karşılaştık. İran Cumhurbaşkanı Sayın Pezeşkiyan ile de uyumlu bir yaklaşımı var. Özellikle de Türkiye ve İran arasında kültür ve sağlık turizmini ve serbest bölge kurulmasını önemsiyorlar." diye konuştu.

İki ülke arasındaki demiryolu hatlarının geliştirilmesinin de gündeme geldiğini ifade eden Türkmenoğlu, "Görüşmede, Türkiye-İran ticaret hacmini, 30 milyar dolarlık hedefe ulaştırmak adına her iki taraf da 'somut iş birliğine hazır' mesajı verildi." dedi.