Saraybosna'da, Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki teknoloji işbirliği ele alındı
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi ve Bosna Hersek Federasyonu Eğitim ve Bilim Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen zirvede, Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki bilim, teknoloji ve inovasyon işbirliği imkanları değerlendirildi. Katılımcılar, ortak projeler ve bilgi transferi konularında bilgi alışverişinde bulundu.

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS) ile Bosna Hersek Federasyonu Eğitim ve Bilim Bakanlığı işbirliğinde, "Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Zirvesi: Türkiye ve Bosna Hersek Arasında İşbirliği İmkanları" başlıklı program düzenlendi.

IUS'un başkentteki kampüsünde düzenlenen programa, Bosna Hersek Federasyonu Eğitim ve Bilim Bakanı Jasna Durakovic, IUS Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Kuşakcı, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır ile Türkiye ve Bosna Hersek'ten akademisyenler ve davetliler katıldı.

Bakan Durakovic, açılışta yaptığı konuşmada, teknolojik açıdan Türkiye'yi kendilerine ilham kaynağı ve stratejik ortak olarak gördüğünü belirtti.

T3 Vakfı, ROKETSAN ve Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Yıldız Teknopark'tan gelen temsilcilerin yaptığı sunumların kendileri için bir yol haritası oluşturduğunu belirten Durakovic, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu toplantıyı somut bir bilgi transferi platformu olarak görüyorum. Türk modelinden, üniversite kuluçka merkezlerinin nasıl etkili şekilde destekleneceğini öğrenmek istiyoruz. Ortak projeler büyük önem taşıyor, iç mekan optimizasyonundan simülasyonlara, büyük ölçekli endüstriyel çözümlere kadar uzanan projeler. İşbirliği potansiyeli ve ilgisinin her iki tarafça da fark edildiğini görüyoruz. Türkiye, üniversite kampüslerini ekonomik büyümenin motorlarına dönüştürme konusunda dünyada lider ülkelerden biridir. Biz de aynı modeli uygulamak istiyoruz."

Rektör Kuşakcı ise IUS'ta bilgiyi etkiye dönüştürme hedefleri olduğunu söyledi.

Kampüste teknopark kurmak istediklerini dile getiren Kuşakcı, "Bu çalışmalarla akademi ile sanayi arasında güçlü bir köprü kurmayı hedefliyoruz. Öğrencilerimizi geleceğin zorluklarına hazırlamak istiyoruz. Araştırmacılarımızın ekonomik ve toplumsal kalkınmaya doğrudan katkı sunmasını arzuluyoruz." ifadesini kullandı.

Program kapsamında düzenlenen panellerde yapılan konuşmalarda ise Türkiye ile Bosna Hersek kurumları arasında bilim, araştırma-geliştirme, teknoloji ve yükseköğretim alanlarında geliştirilebilecek işbirliği imkanları değerlendirildi.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir - Güncel
500

