Milli Savunma Bakanı Güler, Belçikalı Mevkidaşı Fracken ile Bir Araya Geldi

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika Savunma ve Dış Ticaret Bakanı Theo Fracken ile Bakanlık'ta görüştü. İki Bakan, "Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Ba?kanlığı ve Belçika Krallığı Savunma Bakanlığı Arasında Niyet Mektubu"nu imzaladı.

Belçika Kraliçesi Mathilde'nin başkanlığındaki Ekonomik Misyon kapsamında Belçika Savunma ve Dış Ticaret Bakanı Theo Fracken ve beraberindeki heyet Ankara'da çeşitli temaslarda bulunacak. Fracken ve heyeti, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından Bakanlık'ta düzenlenen resmi törenle karşılandı. İki ülke marşlarının çalmasının ardından Fracken onur kıtasını selamladı. Güler ve Fracken daha sonra görüşmeye geçti. Görüşme basına kapalı yapıldı.

Görüşmenin ardından "Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Belçika Krallığı Savunma Bakanlığı Arasında Niyet Mektubu" imzalandı. İmza törenine Bakan Güler ve Bakan Phaleg ile Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Belçika Ulusal Silahlanma Direktörü Korgeneral Bernard Phaleg katıldı.

