Belarus'a uluslararası taşımacılıkta vize muafiyeti süresi uzatıldı

Türkiye ile Belarus, uluslararası taşımacılık yapanlar için 1 yıl içindeki 90 günlük vize muafiyeti süresinin, her 180 günde 90 güne çıkarılması yönünde protokol imzaladı.

BELARUS'LA TAŞIMACILIK MUAFİYETİ UZATILDI

Belarus Dışişleri Bakanlığı'ndaki imza törenine, Türkiye'nin Minsk Büyükelçisi Güçlü Cem Işık ve Belarus Dışişleri Bakan Yardımcısı Evgeny Şestakov katıldı. Törende, Belarus ve Türkiye arasında 29 Mart 2013 tarihli Vizelerin Karşılıklı Kaldırılmasına İlişkin Anlaşmada değişiklik yapılmasına dair protokol imzalandı.

Buna göre, iki ülke vatandaşlarına sağlanan 1 yıl içinde 90 günlük vize muafiyeti süresi, kamyon, otobüs, tren, sivil uçak ve gemi sürücüleri ile mürettebatı gibi uluslararası mal ve yolcu taşımacılığı yapanlar için her 180 günde 90 güne çıkarılacak.

Büyükelçi Işık, burada yaptığı konuşmada, protokolün, iki ülkedeki Uluslararası Nakliyeciler Dernekleri'nin ortak talebiyle imzalandığını belirterek, "Bu protokolün, ülkelerimiz arasındaki ticareti olumlu etkileyeceğini umuyorum." ifadesini kullandı. Söz konusu protokol, her iki ülkenin parlamentolarında kabul edilmesinin ardından yürürlüğe girecek.