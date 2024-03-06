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Türkiye ve Azerbaycan, Türk Dünyası Yüzyılına Öncülük Ediyor

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, Türkiye ve Azerbaycan'ın öncülüğünde Türk Dünyası Yüzyılı olacağını açıkladı. Serim, Türkiye'nin ekonomik başarılarının Azerbaycan ile ilişkilerine de olumlu yansıdığını belirtti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, yeni yüzyılın Türkiye Yüzyılı olmasının yanı sıra Türkiye ve Azerbaycan'ın öncülüğünde Türk Dünyası Yüzyılı olacağını bildirdi.

Temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinde Türk iş insanlarıyla bir araya gelen Serim, Türkiye'nin ticari ve ekonomik potansiyeli bakımından yalnızca bölgesinde değil küresel çapta adından söz ettiren sayılı ülkelerden biri olduğunu belirtti.

Serim, Türkiye'nin ekonomik alandaki kazanımlarımdan örneklerle bahsederek, Türkiye'nin başarılarının Azerbaycan'la ekonomik ve ticari ilişkilerinde de olumlu yansıdığını ifade etti.

Devlet başkanlarının iki ülke için 15 milyar dolar ticaret hacmi hedefi belirlediğini hatırlatan Serim, bu hedefe ulaşmanın zor olmadığını düşündüğünü kaydetti.

Serim, belirlenen hedefe ulaşmak için çalışacaklarını vurgulayarak, "(Yatırımlarda) Türkiye Petrolleri, BP'den sonra ikinci konumda. Bizim için Türkiye'nin Azerbaycan'ın bir numaralı ticaret ortağı olması önemli. İki numarada olmamamız lazım. Bize yakışan da budur. Bu yüzden de çok çalışmamız lazım." diye konuştu.

Azerbaycanlı ve Türk iş insanlarının her iki ülkede hareket alanlarını daha da genişletebilmek ve faaliyetlerini kolaylaştırabilmek için Azerbaycanlı yetkililerle yakın işbirliği halinde olduklarını belirten Serim, iş insanlarının görüş ve bilgilerine büyük önem verdiklerini söyledi.

Serim, Karabağ'ın 30 yıllık işgalinin sona ermesi ile Ermenistan'la başlattıkları normalleşme sürecini Azerbaycan'la yakın eşgüdüm içerisinde yürütmeye devam ettiklerini kaydederek, şöyle konuştu:

"Karabağ'ın yeniden imar ve ihyası için hepimize önemli görevler düşüyor. Türk özel sektörü başta inşaat ve altyapı olmak üzere Karabağ'da otoyollar, tüneller, havalimanları, demir yolları inşa ediyor. Karabağ'daki imar ve ihya sürecinde yapılan tüm projeler, oraya planlanan geri dönüşlerin hızlıca icra edilmesini sağlayacaktır. Bu yüzyıl inşallah Türkiye Yüzyılı olmasının yanı sıra Türkiye ve Azerbaycan'ın öncülüğünde Türk Dünyası Yüzyılı olacaktır. Zengezur Koridoru'nun açılması Türk Dünyası Yüzyılı'nın inşasında önemli rol oynayacaktır."

Serim, Hacıyev ve Hüseynov'la görüştü

Yasin Ekrem Serim, Azerbaycan temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev'le bir araya geldi.

Serim, Azerbaycan Göç Hizmeti Başkanı Vusal Hüseynov'la da görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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