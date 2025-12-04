(TBMM) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Berris Ekinci, son dönemde Ukrayna-Rusya Savaşı kapsamında Türkiye'nin münhasır ekonomik bölgesinde birtakım saldırılar olduğunu belirterek, Ankara'daki Rus ve Ukraynalı diplomatlara buna ilişkin endişelerin iletildiğini bildirdi.

TBMM Dışişleri Komisyonu, bugün Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay başkanlığında toplandı. Komisyonda uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair yedi kanun teklifi kabul edildi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Berris Ekinci, Karadeniz'de saldırıya uğrayan tankerler sonucunda yükselen gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu. Ekinci, şöyle konuştu:

"Son haftalarda Ukrayna-Rusya Savaşı'nda çok ciddi bir eskalasyona, karşılıklı olarak yapılan saldırılara, buna tanık oluyoruz. Son dönemde bu Karadeniz'de de ve bizim münhasır ekonomik bölgemizde de birtakım saldırılara sebep oldu. Dün ve bugün gerek Ankara'daki gerek Rusya Büyükelçiliği'nin Geçici Maslahatgüzarı var şu anda ve Ukrayna Büyükelçisi'ni çağırarak endişelerimizi dile getirdik. Çünkü bu zamana kadar Montrö'yu da kullanarak büyük bir sağduyuyla biz Karadeniz'in bir çatışma alanı olmasını engelledik. Dolayısıyla buranın böyle bir çatışma alanına dönüşmesini ve bizleri de bir ?ekilde içine çekmesini istemiyoruz ve bunu dile getirdik."