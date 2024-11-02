Türkiye savunma sanayi ihracatında rekor kırdı

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin savunma ve havacılık sektöründeki ihracat başarılarını değerlendirdi. Görgün, savunma sanayinin küresel pazarlardaki rekabet gücüne dikkat çekti.

Ekim ayı rakamlarına göre Türkiye'nin yeni bir rekor kırdığını vurgulayan Görgün açıklamasını şöyle sürdürdü: Savunma sanayimiz, küresel pazarlarda başarıyla ilerlemeye devam ediyor. Ekim ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 61 artışla 820 milyon dolar ihracat gerçekleştiren sektörümüz, yıl boyunca bu ivmesini sürdürerek 2024'ün ilk 10 ayında yüzde 18 artışla 5 milyar 125 milyom dolar seviyesine ulaştı. Geçtiğimiz 1 yıllık dönemde ise ihracatımız yüzde 15 artarak 6 milyar 326 milyon dolar olarak gerçekleşti."

185 ÜLKEYE SAVUNMA İHRACATI

"Savunma Sanayii Başkanlığı olarak, yüksek katma değerli ürünlerin ihracatında kalıcı bir artış sağlamayı amaçlıyoruz. Dünyanın dört bir yanına ihracat yapan firmalarımız, 2024 yılında 185 farklı ülkeye ürün ihraç ederek yeni bir rekora imza attı. Hedefimiz, büyük ölçekli şirketlerimiz ve KOBİ'lerimizi ihracat pazarlarında daha güçlü kılmak, sektörel sürdürülebilirliği sağlamaktır. Bu doğrultuda, tüm dünyada yürüttüğümüz işbirliği faaliyetlerimizi artırarak devam edeceğiz. Savunma sanayimiz, global başarısıyla gurur kaynağımız olmaya devam ediyor."

"BAŞARILAR TÜRKİYE'NİN KONUMUNU GÜÇLENDİRİYOR"

Savunma Sanayii Başkanlığı'nca yapılan açıklamada da "Yürütülen kesintisiz uluslararası iş birliği faaliyetleriyle, Türk savunma sanayi firmaları ürünlerini küresel pazarlarda daha geniş bir yelpazede sunma imkanı buluyor. Savunma sanayi, tüm dünyada adını duyurmaya ve Türkiye'nin yüksek teknoloji ürünlerini küresel pazarlarda temsil etmeye devam ediyor. Bu başarılar, Türkiye'nin uluslararası arenada daha güçlü bir konuma ulaşmasına katkı sağlarken, sektörün gelecekteki büyük adımlarını şekillendirmeye devam edecek" denildi.