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Türkiye öncülüğünde en az gelişmiş ülkelerin yeşil sanayileşmesini desteklemek amacıyla başlatılan uluslararası girişimin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar, Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) toplantısında ele alındı.

UNIDO'nun 54. Sınai Kalkınma Kurulu toplantısı kapsamında, Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının öncülüğünde " Cop31'den Uygulamaya: En Az Gelişmiş Ülkeler Yeşil Sanayileşmeyi Kolaylaştırma Mekanizmasının (LDC-GIF) İlerletilmesi" başlıklı çevrim içi yan etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe, Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Halit Hatip, UNIDO Genel Müdür Yardımcısı Ciyong Zou, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreter Yardımcısı Büyükelçi Aftab Ahmad Khokher ve uluslararası kuruluşların temsilcileri katıldı.

Türkiye'nin öncülüğündeki girişime uluslararası destek

Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Hatip, konuşmasında, Türkiye'nin öncülüğünde geliştirilen LDC-GIF'in 12 Kasım'da Antalya'daki COP31 kapsamında Antalya Bildirisi ile resmen başlatıldığını hatırlattı.

Mekanizmaya 14 ülkenin, aralarında BM birimlerinin de bulunduğu 9 uluslararası kuruluşun ve 4 uluslararası finans kuruluşunun kurucu ortak olarak katıldığını belirten Hatip, gelecek dönemde en az gelişmiş ülkelerin kendi belirledikleri ihtiyaç ve önceliklerin esas alınacağını, ortaklıkların güçlendirilmesine ve somut sonuçlar elde edilmesine odaklanılacağını bildirdi.

UNIDO'dan Türkiye'ye teşekkür

UNIDO Genel Müdür Yardımcısı Zou da konuşmasında, COP31'e Antalya'da ev sahipliği yapan Türkiye'ye ve konferanstaki liderliği dolayısıyla Türk makamlarına teşekkür etti.

UNIDO'nun LDC-GIF'e kurucu ortak olarak katıldığını hatırlatan Zou, Türkiye, BM Teknoloji Bankası ve diğer ortaklarla işbirliğini sürdürmeye hazır olduklarını belirterek, girişimin en az gelişmiş ülkelerde sürdürülebilir sanayileşmeye katkı sağlamasının önemini vurguladı.

İİT'den Türkiye'nin öncülüğüne övgü

İİT Genel Sekreter Yardımcısı Büyükelçi Khokher ise Türkiye'nin LDC-GIF'in hayata geçirilmesindeki öncü rolünü takdir ettiklerini belirterek, girişimin en az gelişmiş ülkelerin sürdürülebilir kalkınması açısından önemli olduğunu söyledi.

İİT'nin Antalya Bildirisi'ne desteğini yineleyen Khokher, teşkilata üye 22 ülkenin en az gelişmiş ülkeler kategorisinde bulunduğuna dikkati çekerek, Türkiye, BM Teknoloji Bankası, UNIDO ve diğer uluslararası ortaklarla yakın işbirliği içinde çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Etkinlik kapsamında UNIDO'nun enerji ve iklim eylemi ile döngüsel ekonomi ve yeşil sanayi alanlarındaki uzmanları teknik sunumlar gerçekleştirdi.

Birleşmiş Milletler Proje Hizmetleri Ofisi (UNOPS), Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) ve BM Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCAP) temsilcileri de mekanizmanın hayata geçirilmesine yönelik somut işbirliği imkanlarını değerlendirdi.

Girişim COP31 Antalya'da başlatıldı

Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının öncülüğünde geliştirilen bir COP31 Dönem Başkanlığı girişimi olan LDC-GIF, 12 Kasım'da Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında resmen başlatıldı.

Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı BM En Az Gelişmiş Ülkeler Teknoloji Bankasının sekretarya görevini üstlendiği girişim, en az gelişmiş ülkelerin ihtiyaçlarını yeşil teknolojiler, sanayi alanındaki teknik bilgi ve finansman imkanlarıyla buluşturmayı amaçlıyor.

Mekanizma kapsamında ayrı bir finansman fonu oluşturulması yerine, mevcut uluslararası finansman imkanlarından yararlanılarak ülkelerin ihtiyaçlarına uygun yeşil sanayi projelerinin geliştirilmesi öngörülüyor.

Kaynak: AA