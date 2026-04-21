Türkiye–Norveç Jetco 1. Dönem Toplantısı Gerçekleştirildi

Ticaret Bakanlığı, Türkiye-Norveç Ortak Ekonomik ve Ticari Komite (JETCO) 1. Dönem Toplantısı'nın, iki ülke diplomatik ilişkilerinin 100. yılında yapıldığını açıkladı. Toplantıda ticaret hacminin artırılması ve iş birliğinin derinleştirilmesine yönelik önemli belgeler imzalandı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye– Norveç JETCO 1. Dönem Toplantısı, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu ile Norveç Ticaret ve Sanayi Bakan Yardımcısı Siri Martinsen'in eş başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantı öncesinde Bakan Yardımcısı Tuzcu ile Norveçli mevkidaşı arasında yapılan görüşmede, iki ülke arasındaki ticaret hacmi ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesi ele alındı. Görüşmede, Norveç'in de taraf olduğu Türkiye–Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) Serbest Ticaret Anlaşması'nın sunduğu imkanlar çerçevesinde ilişkilerin çeşitlendirilmesi ve derinleştirilmesi konuları değerlendirildi.

JETCO toplantısında ise Türkiye ile Norveç arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler kapsamlı şekilde gözden geçirildi. Yatırımlar, enerji, finans, dijital hizmetler, savunma, müteahhitlik ve yeşil dönüşüm alanlarında iş birliği imkanları ele alındı.

Toplantı sonunda "Türkiye-Norveç JETCO Kurucu Deklarasyonu" ile "Türkiye-Norveç JETCO 1. Dönem Protokolü" imzalandı.

Kaynak: ANKA
