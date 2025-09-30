Haberler

Türkiye'nin Yeni Sondaj Gemisi Taşucu Limanı'na Demirledi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin enerji filosuna katılan iki yeni sondaj gemisinden ilki, Mersin'in Taşucu Limanı açıklarına demirleyerek, derin denizde 12 bin metreye kadar sondaj yapma kapasitesine sahip olduğunu duyurdu. İkinci geminin de yıl sonuna kadar Türkiye'ye ulaşması bekleniyor.

Türkiye'nin enerji filosuna katılan iki yeni sondaj gemisinden ilki, Mersin'in Taşucu Limanı açıklarına demirledi.

Satış sözleşmesinin imzalanmasının ardından Türkiye Petrollerine devredilen 7. nesil ultra derin deniz sondaj gemilerinden biri, Silifke ilçesine ulaştı.

İnşası geçen yıl Güney Kore'de tamamlanan 228 metre uzunluk ve 42 metre genişliğe sahip gemi, Taşucu Limanı'nın yaklaşık 1 mil açığına demirledi.

Derin denizde 12 bin metreye kadar sondaj yapabilen gemi, akreditasyon ve sertifikasyon süreçleri için limanda bekleyecek.

Henüz isimleri belirlenmeyen gemilerden ikincisinin de yıl sonuna kadar Türkiye'ye ulaşması bekleniyor.

Gemilerin, 2029'a kadar kesintisiz operasyon yürütme kabiliyeti bulunuyor.

Kaynak: AA / Murat Pancar - Güncel
Sivas'ta tır ile yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Tır ile yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2025 yılında asgari ücreti nokta atışı bilen bankadan 2026 için de tahmin geldi

2025'in asgari ücretini nokta atışı bilen bankadan 2026 tahmini geldi
Otomotiv devi üretimi durduruyor! Yüzlerce işçi doğrudan etkilenecek

Dünya devi üretimi durduruyor! Gerekçe: Zorlu piyasa koşulları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.