Türkiye'nin Turizm Gelirleri İlk Çeyrekte Arttı

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın ilk çeyreğinde turizm gelirlerinin, geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 5,4 artarak 8 milyar 784 milyon 800 bin dolar olduğunu açıkladı. Turizm gelirlerinin yüzde 21'inin Türkiye'yi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlardan elde edildiği belirlendi.

TÜİK, 2024 Ocak-Mart dönemine ilişkin birinci çeyrek turizm istatistiklerini yayımladı. Buna göre, turizm geliri ocak, şubat ve mart aylarından oluşan birinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,4 artarak 8 milyar 784 milyon 800 bin dolar oldu. Turizm gelirinin yüzde 21'i ülkemizi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlardan elde edildi.

Bu çeyrekte Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 93 dolar oldu. Yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcaması ise 64 dolar oldu. Bu çeyrekte turizm geliri içerisindeki yeme içme harcamalarının payı yüzde 22,6, uluslararası ulaştırma harcamalarının payı yüzde 16,7, paket tur harcamalarının payı ise yüzde 11,5 oldu. Bir önceki yılın aynı dönemine göre yeme-içme harcamaları yüzde 2,8, uluslararası ulaştırma harcamaları yüzde 11,8 ve paket tur harcamaları yüzde 19,4 arttı.

ZİYARETÇİLER YÜZDE 46 İLE EN ÇOK GEZİ, EĞLENCE VE SPORTİF FAALİYET AMACIYLA GELDİ

İkinci sırada yüzde 31,3 ile "akraba ve arkadaş ziyareti", üçüncü sırada ise yüzde 9,6 ile "alışveriş" yer aldı. Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise ülkemize yüzde 73,6 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla geldi.

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşların harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 11,3 artarak 1 milyar 779 milyon 649 bin dolar oldu. Bunun 1 milyar 444 milyon 620 bin dolarını kişisel harcamalar, 335 milyon 30 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

YURT DIŞINI ZİYARET EDEN VATANDAŞLAR İLK ÇEYREKTE YÜZDE 18,4 ARTTI

Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 18,4 artarak 2 milyon 449 bin 225 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 727 dolar olarak gerçekleşti.