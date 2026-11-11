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Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz, Vali İdlibi ile restorasyon işbirliğini görüştü

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Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Şam Valisi Mahir Mervan İdlibi ile Şam Valiliği'nde bir araya geldi. Görüşmede altyapı ve kalkınma ihtiyaçları, yatırım olanakları ile tarihi eser restorasyonunda Türkiye tecrübesinden yararlanılması ele alındı; teknik temaslar sürdürülecek.

Türkiye'nin Suriye Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Şam Valisi Mahir Mervan İdlibi ile bugün bir araya geldi.

Şam Valiliği'nde gerçekleşen görüşmede, Büyükelçi Yılmaz ile Vali İdlibi, Türkiye ve Suriye arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra, rejimin geride bıraktığı yıkımdan kaynaklanan altyapı ve kalkınma ihtiyaçlarını ele aldı.

Şam'daki belediye hizmetleri alanında gerçekleştirilebilecek işbirliği olanakları da değerlendirilen görüşmede, yeniden inşa alanında atılabilecek ortak adımlar ve muhtelif sektörlerdeki yatırım olanakları gündeme geldi.

Görüşmede taraflar, başkent Şam'da Türkiye ve Suriye için özel önemi haiz ortak kültürel ve tarihi eserlerin ihyası konusunda işbirliği ve eşgüdümün önemini vurguladı. Bu bağlamda, tarihi eserlerin restorasyonu için Türkiye'nin tecrübelerinden istifade edilmesi üzerinde mutabık kalındı.

Büyükelçilik, Valilik ve Suriye Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin de katıldığı görüşmede taraflar, önümüzdeki dönemde temasları teknik seviyede sürdürmek suretiyle, somut işbirliği projelerini hayata geçirmek üzerinde anlaştı.

Kaynak: AA
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