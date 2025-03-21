Türkiye'nin Meksiko Büyükelçisi Esenli, Devlet Başkanı Sheinbaum'a Güven Mektubunu Sundı

Türkiye'nin Meksiko Büyükelçisi olarak atanan Murat Selim Esenli, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'a güven mektubunu sundu.

Devlet Başkanı Sheinbaum, X sosyal medya platformundaki paylaşımında Büyükelçi Esenli'nin güven mektubuna yer verdi.

Sheinbaum'ın kabulüne ilişkin Büyükelçi Esenli, AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Esenli, Meksika lideri Sheinbaum'a iki ülkenin stratejik ortak olarak ikili ilişkilerini her alanda ileriye taşımakta olduklarını, bu kapsamda iki ülke arasında bir Serbest Ticaret Anlaşması imzalanması halinde ekonomik ve ticari işbirliğinin daha ileri seviyeye taşınabileceği, bunun yanı sıra enerji ve savunma sanayisi alanındaki ikili işbirliğinin de geliştirilmesi için önemli fırsatlar bulunduğunu söylediğini aktardı.