Fitch'in Türkiye kararına Bakan Şimşek'ten ilk yorum: 2024'te bunu yapan tek ülkeyiz
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi notunu B+'dan BB-'ye yükseltti. Görünümü ise pozitiften durağana çekti. Bu gelişmeyi değerlendiren Bakan Şimşek, "Makro finansal istikrarımızı güçlendiren ve dayanıklılığımızı artıran programımız sayesinde 2024 yılında üç büyük kredi derecelendirme kuruluşundan not artırımı alan tek ülkeyiz" ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu artırmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Bakan Şimşek, X hesabında yaptığı açıklamada uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in, Türkiye'nin kredi notunu arttırarak B+'dan BB-'ye yükselttiğini kaydetti. Şimşek, şunları belirtti:
"BU YIL KREDİ NOTUMUZU 2. KEZ ARTIRDI"
"Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch bu yıl kredi notumuzu ikinci kez artırarak B+'dan BB-'ye yükseltti. Makro finansal istikrarımızı güçlendiren ve dayanıklılığımızı artıran programımız sayesinde 2024 yılında üç büyük kredi derecelendirme kuruluşundan not artırımı alan tek ülkeyiz.
Bu hafta açıkladığımız Orta Vadeli Programımızla son bir yılda elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirerek ekonomimize duyulan güveni daha da artıracağız."
MOODY'S 2 KADEME YÜKSELTMİŞTİ
Öte yandan; diğer bir derecelendirme kuruluşu Moody's, Temmuzda Türkiye'nin kredi notunu 2 kademe yükselterek "B3"ten "B1"e çekmiş, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korumuştu. Derecelendirme kuruluşu S&P ise mayıs yerel seçimlerinin ardından Türkiye'nin kredi notunu B'den B+'ya yükseltmişti.