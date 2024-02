Türkiye'nin ihracat payı artıyor

Burak KESKİNCİ/İSTANBUL, TKDF ve İTÜ SEM iş birliği ile gerçekleştirilen 'Turquality ve Marka' açılış dersine katılan Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, "2003-2023 Eylül sonu rakamları Dünya Ticaret Örgütü'nden geldi. Orada da yüzde 1.06'ya yükselttik. Dünya ihracatının yüzde 5 gerilediği dönemde, Türkiye'nin ihracat payının yüzde 1.02'den yüzde 1.06'ya yükselmesi Türkiye'nin ihracatta büyüme trendini devam ettirdiğini göstermektedir" dedi.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Turquality Döviz Kazandırıcı Faaliyetler Derneği (TKDF) ve İstanbul Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'nin (İTÜ SEM) işbirliği ile düzenlenen 'Turquality ve Marka' isimli dersin açılışına katıldı. İTÜ Maslak Kampüsü'nde düzenlenen açılış dersine İTÜ Rektörü İsmail Koyuncu, Progroup Genel Müdürü Salim Çam, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

"TÜRKİYE'NİN MAL İHRACATINI 255.8 MİLYAR DOLARA ÇIKARTTIK"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Ülkemizin kuruluşunun 100. yılını geçen sene idrak ettik. Turquality'nin de 20. yılı. 2004'tü isim babası olarak başlattığımız çalışmanın esas amacı Türkiye'ye katma değerli, bilgi ekonomisini teknolojik payının, inovasyonun, yeniliklerin ve markalaşmanın değer katacağı bir ihracat atağı sağlamak için ortaya çıkarılmış bir projeydi. Güçlü markalar ihracat kapasitesini ve değerini arttırarak ülke ekonomisine katkıda bulunuyorlar. Biz Ticaret Bakanlığı olarak kıymetli ihracatçı ailesiyle sayıları 140 bine ulaştı. Değerli Bakanım yola çıktığında 2002 sonunda 34 bin ihracatçı ile bu işi başarmak için yola çıktı ve muazzam ataklar ve artışlar sağladı. 2023 itibarıyla biz de Türkiye'nin mal ihracatını 255.8 milyar dolara çıkardık. Burada yüzde 0.64'lük bir artış vardı 2023'te ama dünya ihracat ve ithalatının yüzde 5 geriye düştüğünü gördüğümüzde önemli pazarlarımız ABD ve Avrupa Birliği'nin durgunluk içinde olduğunu düşündüğümüzde bu başarı aslında küçümsenecek bir başarı değil. ve biz bu rekoru sayısı 140 bine ulaşan mal ihracatçılarımızla gerçekleştirdik. Onlara şükranlarımızı sunuyoruz" sözlerini kullandı.

"240'TAN FAZLA ÜLKEYE İHRAÇ EDEBİLMEYİ BAŞARDIK"

Türkiye'nin ihracat payının büyüdüğünün altını çizen Bakan Bolat, "Burada 2002 yılında yola çıkarken dünya ihracatından aldığımız pay mal ihracatının yüzde 0.50 civarındaydı. 2022 yılında yüzde 1.02 yükselttik. 2003-2023 Eylül sonu rakamları Dünya Ticaret Örgütü'nden geldi. Orada da yüzde 1.06'ya yükselttik. Şöyle düşünün hepiniz sayısalcısınız. Dünya ihracatının yüzde 5 gerilediği dönemde Türkiye'nin ihracat payının yüzde 1.02'den yüzde 1.06'ya yükselmesi Türkiye'nin ihracatta büyüme trendini devam ettirdiğini göstermektedir. ve bu ihracatın 241 milyar doları sanayi ürünleri. Toplam ihracatımızdaki payı da yüzde 94.2 yine Turquality'nin ve tabii ülkemizdeki teknolojiye yönelik verilen desteklerin üretime ve ihracata yönelmesinin katkıları çerçevesinde orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatımızın payı da yüzde 40.3'e yükseldi. Bu oran 2002'de yüzde 30 civarındaydı. Hava taşıtları, makina ürünleri, elektronik ürünler, ilaçlar, bağışıklık ürünleri, video kayıt cihazları ve savunma sanayii ürünleri olmak üzere orta ve orta yüksek teknolojili ürünler bu kategoride yer almaktadır. Yine bir başka başarı şudur: 240'tan fazla ülkeye ve gümrük bölgesine toplam 12 bin 886 kalem farklı mal ürünü ihraç edebilmeyi başardık" ifadelerini kullandı.

"İHRACATÇILARIMIZA HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERİYORUZ"

Bakan Bolat, "Artık bundan sonrası bu yapılan miktarların kalite marka boyutlarını arttırarak ihracat gelirimizi çarpan etkisiyle arttırabilmek. Yani kilogram birim değeri 3 dolar olsaydı ben size bugün 256 milyar dolar değil 520 milyar dolar ihracatın müjdesini veriyor olacaktım. Bu 240 ülkeden 70'ine tarihin en yüksek ihracat rakamlarını yaptık. ve 49 ülkeye 1 milyar dolardan fazla her birinin ihracatını yapabildik. Yine 1 milyar dolardan fazla her birini ihracat yapabildik. Yine 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptığımız ürün grubu sayısı da 54'e ulaştı ve 39 fasılda da tarihin en yüksek ihracatını yaptık. Biz burada ihracatçılarımıza her türlü desteği veriyoruz. Bu noktada ismimiz Ticaret Bakanlığı ve gerek dış ticaret, gerek iç ticaretlerimiz, gerek gümrük faaliyetlerimizle gerekse iç ticaretimizde fiyat istikrarı ve düzenlemerle denetimler gibi yoğun faaliyetler içinde Türkiye'nin 200 küsür ülkeyle ekonomik ilişkilerini yürütüyoruz. Bu yıl 50 milyar ihracat kredi desteği ve ihracat sigorta desteği vereceğiz. 24 kredi 26 milyar doları sigorta desteği olarak çalışmalar devam edecek" şeklinde konuştu.