Türkiye havadan rekor para kazandı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024 yılında Türkiye'nin hava sahası kullanımından elde ettiği gelirin 24 milyar 809 milyon 528 bin lirayla rekor seviyeye yükseldiğini açıkladı. Türkiye 2002'de 26 olan aktif havalimanı sayısını 2024 sonu itibarıyla 58'e çıkarırken, uluslararası uçuş ağı da genişlemeye devam ediyor.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 4 saatlik uçuş süresiyle 1,4 milyar insanın yaşadığı 67 ülkeye erişilebilen Türkiye'nin, 2024'te hava sahasının kullanımından sağladığı gelirin 24 milyar 809 milyon 528 bin lirayla rekor seviyeyi gördüğünü söyledi.

"TÜRKİYE DÜNYANIN EN GENİŞ UÇUŞ AĞINA SAHİP ÜLKELERİNDEN"

Bakan Uraloğlu,Türkiye'nin tarih boyunca coğrafi ve kültürel olarak kıtaların, medeniyetlerin ve kadim ulaşım koridorlarının kesişme noktasında yer aldığını belirterek, Asya ile Avrupa arasındaki doğu-batı koridorunda doğal köprü olan Türkiye'nin, Kafkas ülkeleri ve Rusya'dan Afrika'ya uzanan kuzey-güney koridorunun da tam ortasında bulunduğunu ifade etti. 2002'de 26 olan aktif havalimanı sayısının 2024 sonu itibarıyla 58'i bulduğuna işaret eden Uraloğlu, Türkiye'nin dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkeleri arasına girmesini sağladıklarını ifade etti.

Uraloğlu, Türkiye'nin hava ulaşımı alanında anlaşma yaptığı ülke sayısının 81'den 175'e yükseldiğini aktararak, 2002'de dış hatlarda 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştirildiğini, uçuş ağına 289 yeni nokta eklenmesiyle 132 ülkede 349 noktaya ulaşıldığını anlattı.

İç ve dış hatlarda 2002'de yaklaşık 34,5 milyon olan yolcu sayısını 2024 sonu itibarıyla 230,2 milyonun üzerine çıkardıklarını dile getiren Uraloğlu, Türk hava sahasında gerçekleşen transit üst geçişler dahil uçuş sayısının da 2 milyon 290 bin 581'i bulduğunu söyledi.

"ÜLKEMİZ, HAVACILIKTA ULUSLARARASI ALANDA DA BAŞARILAR ELDE ETTİ"

Uraloğlu, Türkiye'nin havacılık sektöründe uluslararası alanda da başarılar elde ettiğine dikkati çekti. Türkiye'nin de üyesi olduğu Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) kuralları gereği, hava sahası kullanıcılarından tesis ve hizmetlerin kullanımı dolayısıyla harcamaların tahsil edildiğini aktaran Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: Bu kapsamda EUROCONTROL'e üye ülkeler, her mali yıl için söz konusu harcamalarını içeren 'maliyet tabanı' hazırlıyor. Söz konusu taban, personel, diğer cari giderler, amortismanlar ve sermaye maliyetinden oluşuyor. Hava seyrüsefer hizmetlerine yönelik maliyet tabanı üzerinden de hava sahası kullanıcıları ücretlendiriliyor. Bu maliyetler, Türkiye'ye ait hava seyrüsefer hizmetlerine ilişkin harcamaların geri ödeme tutarını teşkil ediyor. Bu kapsamda 4 saatlik uçuş süresiyle 1,4 milyar insanın yaşadığı 67 ülkeye erişilebilmesi dolayısıyla dünyayı birbirine bağlayan Türkiye'nin, geçen yıl hava seyrüsefer hizmetleri kapsamında hava sahasının kullanımından sağladığı gelir yaklaşık 24 milyar 809 milyon 528 bin lirayla rekor seviyeyi gördü.

"TÜRKİYE DÜNYANIN HUB NOKTASI"

Uraloğlu, hava seyrüsefer hizmetleri kapsamında hava sahasının kullanımından 2023'te 13 milyar 141 milyon 444 bin lira gelir elde edildiğini anımsatarak, "Dünyanın hub noktası olan ülkemizin, hava sahası kullanımından bu yıl 35 milyar 719 milyon 163 bin lira, gelecek yıl 37 milyar 220 milyon 69 bin lira, 2027'de de 43 milyar 435 milyon 358 bin lira gelir elde etmesini planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye havadan rekor para kazandı
Kaynak: AA / Arife Yıldız Ünal - Güncel
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıgökhan yıldırım:

ama bunun ne işçi emeklisine ne asgari ücretliye bir faydası yok,onun için hikayelerinizi dinlemiyoruz

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Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

Bu paralar nereye gidiyor

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Haber YorumlarıKara_kalem:

BU KAZANIMLARDA. HALKINA DESTEK OLMAYAN HÜKÜMET İÇİN İŞÇİYİ EMEKLİYİ EMEKÇİYİ ÇOKTA İLGELENDİRMİYOR HER ALANDA KAZANIMLAR AÇIKLANIYOR ORTADA YİNE YOK YİNE NEREDE BUNCA PARA NEREDE BUNCA KAZANIMLAR TEK ADAM REJİMŞ OLUNCA SORGULAMAK YADA İNCELEMEK MÜMKÜN DEĞIL SONUÇ REFAH HUZUR ADALET EKONOMİ SAĞLIK EĞİTİM ÇÖKÜŞ 76 KAYIBIMIZDAN SONRA HALEN YETKİ ALAN SAVAŞI VAR MERAK EDİYORUM BUNCA KURUM ÇALIŞAN BUNCA BÜTÇE NEDİYE YAZIKLAR OLSUN BİR KEZ SADWCE BİRKEZ DE KURUM BAKAN MÜDÜR SORUMLU ÇIKSIN

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Haber YorumlarıMuharrem Güreli:

Türkiye yazma akp kazaniyor

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