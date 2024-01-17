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Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu, Yılın Kareleri oylamasına katıldı

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Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Çobanoğlu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

PORT Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Çobanoğlu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

"Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem : Umut" ve " Gazze : Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyen Çobanoğlu, "Çevre-Yaşam" kategorisinde Alper Tüydeş'in "Kimler gelmiş?", "Haber" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Dolunay ve Akıncı", "Spor" kategorisinde ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" adlı fotoğraflarına oy verdi.

"Deprem: Umut" kategorisinde Sergen Sezgin'in "116 saat sonra kurtulan can" adlı eserini oylayan Çobanoğlu, "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Mustafa Hassona tarafından çekilen "Tarifsiz" isimli fotoğrafı seçti.

Büyükelçi Çobanoğlu, "AA'nın bu yılki karelerini seçmekte çok zorlandım. Çok güzel, kaliteli resimler vardı. AA'ya tebriklerimi iletmek istiyorum." dedi.

2023'ün doğal afetlerden, çatışmalardan gerek Türkiye açısından gerekse Filistin, Ukrayna ve Sudan açısından zor bir yıl olduğunu belirten Çobanoğlu, şunları kaydetti:

"Çok büyük trajediler, savaşlar, afetlerin yanında sporda sanatta vesair çok güzel başarılı anlar da karelenmişti. Filistin halkının yaşadıkları acıları gösteren çok acı, çok zor, bakmaya bile insanın hakikaten içinin el vermediği resimler var. Onları seçerken çok zorlandım. AA'ya tebriklerimi iletmek istiyorum. Sporda yaşadığımız başarılar var. Voleybol milli takımımızın Avrupa şampiyonu olduğu güzel bir an var onu seçtim. Okçulukta, güreşte vesair kazandığımız başarılar var onlarla da tekrar gururlandık. Bu fırsatı tekrar verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Bütün AA çalışanlarına selamlarımı iletiyorum."

Kaynak: AA / Güncel

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