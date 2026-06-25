Haberler

Türkiye'nin Bissau Büyükelçisi Kahyaoğlu, güven mektubunu sundu

Türkiye'nin Bissau Büyükelçisi Kahyaoğlu, güven mektubunu sundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin Bissau Büyükelçisi Mehmet Cem Kahyaoğlu, güven mektubunu Geçiş Dönemi Devlet Başkanı General Horta Inta-A'ya sundu. Inta-A, Türkiye'yi 'kardeş ülke' olarak nitelendirerek, iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi için destek sözü verdi.

Türkiye'nin Bissau Büyükelçisi Mehmet Cem Kahyaoğlu, güven mektubunu Geçiş Dönemi Devlet Başkanı General Horta Inta-A'ya sundu.

Gine Bissau Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Büyükelçi Kahyaoğlu'nun güven mektubunu Inta-A'ya sunduğu bildirildi.

Açıklamaya göre Inta-A, Türkiye ile Gine Bissau arasındaki ilişkilerin uzun yıllara dayandığını vurgulayarak, Türkiye'yi "kardeş ülke" olarak nitelendirdi.

Türkiye'nin çeşitli sektörlerde Gine Bissau'ya sağladığı destek dolayısıyla Ankara'ya teşekkür eden Inta-A, göreve geldikten sonra daha önce başlatılan kalkınma projelerinin sürdürülmesi talimatını verdiğini söyledi.

Türkiye'nin desteğiyle inşa edilen yeni havalimanının ülke için gurur kaynağı olduğunu dile getiren Inta-A, Batı Afrika Kalkınma Bankası (BOAD) temsilcisini burada ağırladığı sırada havalimanının büyük övgü aldığını aktardı.

Inta-A, Türkiye'nin Gine Bissau İçişleri Bakanlığına sağladığı desteğin önemli kazanımlar sağladığını vurgulayarak, Büyükelçi Kahyaoğlu'na iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi için gerekli desteği vereceğini belirtti.

Ayrıca Inta-A, Türk şirketi FB Group ile Türk Hava Yollarının ülkedeki faaliyetlerine desteğinin süreceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Fatma Esma Arslan Özdel
Malatya'da korkutan deprem

Malatya'da korkutan deprem
Rozetlerini Erdoğan taktı: 3 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı

Erdoğan, 3 belediye başkanına daha AK Parti rozeti taktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fenomen gibi takılan belediye başkanlarına uyarı

Bu sözler sana Bünyamin başkan: Tasvip etmem mümkün değil

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Torreira ilk kez anlattı: Beni öldürmeyi planlıyormuş

İlk kez anlattı: Beni öldürmeyi planlıyormuş
Almanya'da termometreler 44 dereceyi gösterecek: Evden çıkmayın

Termometreler çıldıracak: Evden çıkmayın
Altındaki düşüş sürecek mi? Uzman isimden dikkat çeken sözler

Altındaki düşüş sürecek mi? Uzman isimden dikkat çeken sözler
20 yaşındaki askerin acı sonu: Kahreden anlar anbean kamerada

20 yaşındaki askerin acı sonu: Kahreden anlar anbean kamerada
Otizmli çocuğa şiddet kamerada: Öğretmen tutuklandı

Bunu yapan bir öğretmen!
Galatasaray'ı reddeden milli futbolcu kararını verdi! Yeni sözleşme imzalıyor

Galatasaray'ı reddeden milli futbolcu kararını verdi
HSK'dan Ergenekon kararı! Zekeriya Öz dahil 62 hakim ve savcıya meslekten çıkarıldı

HSK'dan Zekeriya Öz dahil 62 hakim ve savcı hakkında karar