Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Büyükelçi Şen, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında yıl boyunca çektiği "Haber", "Çevre-Yaşam" ve "Spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem : Umut" ve " Gazze : Kanıt" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

"Deprem: Umut" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Hepimiz birimiz için", " Gazze : Kanıt" kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Toz duman" adlı fotoğraflarına oy veren Şen, "Çevre-Yaşam" kategorisinde ise Alper Tüydeş'in "Kimler gelmiş", "Haber" kategorisinde Mehmet Akif Parlak'ın "Sel aldı" ve "Spor" kategorisinde Ömer Sercan Karkuş'un "Mete'nin nişanı" karelerini seçti.

Özellikle deprem ve Gazze fotoğraflarının çok etkileyici olduğunu kaydeden Şen, AA fotoğraflarının dünya basınında yer almasının önemini vurguladı.

Şen, AA'nın tüm foto muhabirlerini ve çalışanlarını tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.