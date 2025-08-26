Türkiye Kamu-Sen Hakem Kurulu'ndan Çekildi

Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu, Hakem Kurulu'nun tekliflerini yetersiz buldu ve toplantıya katılmama kararı aldı.

TÜRKİYE KAMU-SEN, HAKEM KURULU'NDAN ÇEKİLDİ

Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye Kamu-Sen) Genel Başkanı Önder Kahveci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Kamu-Sen olarak Toplu Sözleşme görüşmelerinin tüm kurum ve kurullarıyla işletilmesi, kamu çalışanlarının haklarının ilerletilmesi, sorunlarının çözülmesi için bütün gayretimizi gösterdik. Ancak gelinen süreçte Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun tekliflerinin kamu görevlilerinin sorunlarını çözmeye, beklentilerini karşılamaya yeterli olmadığı, bütün iyi niyetimize rağmen kamu işveren tarafının bu konuda olumlu bir adım atmaması nedeniyle Kamu Görevlileri Hakem Kurulu toplantısından çekildik" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
