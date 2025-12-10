Haberler

Türkiye İşçi Partisi'nden Türk-İş'e Asgari Ücret Çağrısı: Bu Suça Ortak Olmayın ve Komisyonda Yer Almayın

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye İşçi Partisi, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının değiştirilmesine yönelik eleştirilerde bulundu. İşçilerin temsil edilmediğini belirterek, Türk-İş'e komisyona katılmama çağrısı yaptı.

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi'nden yapılan açıklamada, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının değiştirilebileceğine yönelik ifadeler eleştirilerek, "Türk-İş'e çağrımızdır: Bu suça ortak olmayın ve Asgari Ücret Tespit Komisyonunda yer almayın. Bu komisyon, bir kurgudan ibarettir. O masada oturmak, milyonların yoksulluğa mahküm edilmesini meşrulaştırmaktır" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye İşçi Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hiçbir düzenleme Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na meşruiyet getirmez. Türk-İş'in Asgari Ücret Komisyonu'na katılmayacağını açıklamasının ardından iktidar kanadı, Komisyonun yapısını değiştirebileceğini ve işçi tarafının da masada olmasını istedikleri açıkladı" denildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Saray, işçisiz bir komisyonun meşruiyetinin olmayacağının farkında olsa da aslında işçiler hiçbir zaman Asgari Ücret Tespit Komisyonunda gerçekten temsil edilmediler. Sayıca komisyonda var olsalar da üstünlük hep patronlar ve iktidarların elindeydi. Bundan sonra da, iktidarın yaptığı 5 işçi temsilcisi, 5 işveren temsilcisi, 1 iktidar temsilcisi şeklindeki yeni düzenlemeyle de işçilerin çıkarı, Asgari Ücret Tespit masasında korunamayacaktır. Saray'ın Orta Vadeli Programı'nda 'hedeflenen enflasyon' adı altında işçiye dayatılan sefalet zammı, daha bu masa kurulmadan belli olmuştur. Dolayısıyla, asgari ücretlilere sadece yoksulluğun dayatıldığı bu masanın bir parçası olmak suç ortaklığıdır.

"Asgari ücret, toplu sözleşme süreci ile belirlenmelidir"

İşçinin 'hayır' deme hakkının bulunmadığı, uyuşmazlık durumunda grev hakkının olmadığı bir masada 'pazarlık' yapılamaz; orada sadece 'suç ortağı' veya 'onay makamı' olunur. Bu nedenle Türk-İş'e çağrımızdır: Bu suça ortak olmayın ve Asgari Ücret Tespit Komisyonunda yer almayın. Bu komisyon, bir kurgudan ibarettir. O masada oturmak, milyonların yoksulluğa mahküm edilmesini meşrulaştırmaktır. 'Şerh koyduk', 'itiraz ettik' demek işçinin ekmeğini kurtarmıyor. Yapılması gereken; bu hileli oyunu bozmak, komisyonu tanımadığını ilan etmektir.

Asgari Ücret, birçok ülkede olduğu gibi, içinde grev hakkının da olduğu bir toplu sözleşme süreci ile belirlenmelidir. Sendikalaşma özgürlüğünün önü açılmalı böylece işçilerin kendilerini temsil etme imkanı olmalıdır. Ancak bu şekilde işçi sınıfı, kendi gücüyle, asgari ücret belirlenmesi sürecinin bir parçası olabilir."

Kaynak: ANKA / Güncel
Fed faiz kararını açıkladı

FED, piyasaların merakla beklediği kararı açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Amsterdam'daki dev arşiv: 5 bin 300 beyin yapay zeka ile haritalanacak

Ne para ne de sperm! Bu banka bambaşka bir şey depoluyor
Kars'ta gizli buzlanma paniği: 11 araç birbirine girdi, yol ulaşıma kapandı

Yollarda görünmeyen tehlike, zincirleme kazaya neden oldu
Tedesco, Sadettin Saran görüşmesinden 5 ayrılık kararı çıktı

Kritik görüşmeden tam 5 yıldızla ayrılık kararı! İşte o isimler
Mehmet Akif Ersoy ve diğer şüpheliler adliyede! Gazeteciye böyle saldırdı

Mehmet Akif Ersoy'un önündekinin yaptığına bakın
Amsterdam'daki dev arşiv: 5 bin 300 beyin yapay zeka ile haritalanacak

Ne para ne de sperm! Bu banka bambaşka bir şey depoluyor
Son kullanma tarihi geçmiş ürünlere yeni etiket basarken yakalandılar

Gıda deposunda skandal! Etiket sahtekarlığına suçüstü
Kapıcının karısını öldüren emekli başçavuşun korku filmlerini andıran görüntüsü

Korku filmi değil gerçek! İşte bir ilimizin konuştuğu emekli başçavuş
Mauro Icardi'den ayrılık iddialarına tepki dolu yanıt: Size bir öpücük gönderiyorum

O isimlere fena çattı: Size öpücük gönderiyorum, beni özleyeceksiniz
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
Büyük talihsizlik! Dev maçta Şampiyonlar Ligi marşı yerine bakın ne çalındı

Büyük talihsizlik! Dev maçta Şampiyonlar Ligi marşı yerine bakın ne çalındı
Ajax'tan ilk galibiyet! Önde olan Karabağ son dakikalarda yıkıldı

Hazin son! 2-1 önde olan Karabağ son dakikalarda yıkıldı
Reality şov yıldızı elektronik sigara zehirlenmesi nedeniyle kalp krizi geçirdi

Milyonlarca kişinin kullandığı şey, ünlü ismi canından ediyordu
80 yıl sonra bir ilk! Ülkenin vekilleri genelevleri yeniden açmak için soluğu Meclis'te aldı

Ülkenin vekilleri genelevleri yeniden açmak için soluğu Meclis'te aldı
title