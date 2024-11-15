Türkiye-İran-Belarus Üçlü Ticaret Zirvesi Van'da Gerçekleştirildi

Van'da Asrın İş İnsanları Derneğince (ASRİAD) düzenlenen "Türkiye-İran- Belarus Üçlü Ticaret Zirvesi" düzenlendi.

Kentteki bir otelde yapılan zirvenin açılışında konuşan ASRİAD Genel Başkanı İbrahim Cemil Yıldız, güzel dostlukların oluşmasında ticari ilişkilerin önemli rol oynadığını söyledi.

Zirvede üç ülkenin temsilcileriyle ekonomi ve ticareti konuşacaklarını belirten Yıldız, "Dünyanın çok çılgın bir dönem yaşadığına hepimiz şahit oluyoruz. Kendilerini yeryüzünün egemenleri sayanlar kan görmeyi, gülen çocuk yüzü görmeye tercih ediyorlar. Biraz da üretilen yapay ya da gerçek gündemlerle savaşları aktif tutmayı önceliyorlar. Hiç şüphesiz bazı kesimler bundan da istifade etmeye devam ediyorlar. İnsanlık adına utanç verici bu durumu bir kez daha kınıyor ve bir an önce ateşkesin devreye girmesini, yeniden barışın egemen olmasını temenni ediyorum. Umuyorum ki bizim bu ticaret diyaloglarımız büyük barışa hizmet eder." diye konuştu.

Türkiye'nin büyük bir sıçramanın arifesinde olduğunu, bunun için dış ticaret faaliyetlerinin kritik anlam ifade ettiğini dile getiren Yıldız, şunları kaydetti:

"Her ne kadar herkesin kendi gerçekliği farklı olsa da dış ticarete yoğun bir ihtiyacımız olduğu açıktır. Halen Türkiye- İran ticaret hacmi kabul edilebilir kapasitenin çok altında. Bizler önemli büyüklüğe sahip iki komşu ülkeyiz. Halen İran için ihtiyaç olarak görülen bazı başlıkları hatırlatmak isterim. Ülkemizin ihracatı yıllık yaklaşık 265 milyar dolar. 10 aylık dış ticaret hacmi yaklaşık 500 milyar dolar seviyelerinde. Nüfusumuz ise 86 milyon. Yani nereden bakılırsa bakılsın son derece önemli bir potansiyele sahibiz. Büyük teknoloji atılımları, yetişkin insan gücü ve konjonktürel avantajlarımız, ülkemizi her daim önemli bir partner yapmakta. Bu imkanı hep birlikte iyi değerlendirmemiz gerekir."

"Bu tür toplantılara katkı sunmaya devam edeceğiz"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ise coğrafi konum, genç nüfus ve ekonomik gelişmelerin Van'ı uluslararası ticarette önemli bir merkez haline getirdiğini ifade etti.

Toplantıların ülkeler arası iletişim ve ekonomiyi güçlendireceğini kaydeden Şevli, "Üniversite olarak iş birliklerine her zaman destek olmaktayız. 2019'da Tahran ziyaretimizden sonra üniversitemizdeki teknokentte çok sayıda ar-ge çalışmaları başlatıldı. Üniversitemiz, yaklaşık 1800'ü bulan güçlü akademik kadrosuyla araştırma ve geliştirme faaliyetlerine katkı sunuyor. Bu anlamda tür zirvelerin kentimizde yapılması için elimizden gelen katkıyı sunuyoruz ve sunmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva da önemli bir ekonomik zirveye ev sahipliği yapmanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

Zirveye katılan üç ülkenin de son zamanlarda önemli ekonomik gelişmelere tanıklık ettiğini anlatan Takva, "Belarus ve İran'ın içinde bulunduğu genel ekonomik perspektife iyi bakmamız gerekiyor. Gerçekten bu iki ülke iş insanlarının enerjisini kendi şehrimizde, bölgemizde, ülkemizin çıkarlarına olacak şekilde örgütlemenin çalışması içinde olmalıyız. ASRİAD'ın organizasyonunun buna önemli bir perspektif sunacağına inanıyorum." dedi.

İran Ticaret Odaları Uluslararası İlişkiler Başkanı Seyed Ahmad Mirzayi, "Ülkeler arası ticaretin gelişmesi için iletişim çok önemli. Bu program sayesinde Türkiye ile iletişimimizi geliştiriyoruz. Bizler, ithalat ve ihracat için hazırız. Bunun için ekonomik altyapıyı daha da güçlendirmek gerekir. Bu anlamda düzenlenen zirvenin önemli olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Belarus Uluslararası İlişkiler ve Yatırım Departmanı Müdürü Alex Zommerfeld, iş insanlarının ülkelerinde oluşturulan serbest bölgede yatırım yapabileceğini, bunun için tüm kolaylıkları sağlayacaklarını kaydetti.

Zirveye katılan iş insanlarına teşekkür eden ASRİAD Van Şube Başkanı Taner Han, üç ülkenin iş insanlarını bir araya getiren zirvenin, yalnızca ekonomik bir toplantı değil aynı zamanda kültürel ve insanı değerleri güçlendiren bir platform olarak önem taşıdığını dile getirdi.

Konuşmaların ardından üç ülkenin iş insanları, ticari iş birliklerini ve yatırım konularını konuşmak üzere görüşmeler gerçekleştirdi.