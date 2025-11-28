Haberler

Türkiye, IMO Konsey Üyeliğine Yeniden Seçildi

Güncelleme:
Türkiye, Uluslararası Denizcilik Teşkilatı'nın 34. Genel Kurul toplantısında yapılan seçimler sonucunda IMO Konsey üyeliğine yeniden seçildi. Ülkemizin denizcilik alanındaki kapasitesi ve birikimi, IMO nezdinde etkin ve güvenilir bir konumda olduğunu kanıtladı.

(ANKARA) - Türkiye, Uluslararası Denizcilik Teşkilatı'nın (IMO) Londra'da devam eden 34. Genel Kurul toplantısı çerçevesinde bugün gerçekleştirilen seçimler neticesinde IMO Konsey üyeliğine yeniden seçildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamayla Türkiye'nin IMO Konsey üyeliğine yeniden seçildiği bildirildi. Yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye, Uluslararası Denizcilik Teşkilatı'nın (IMO) Londra'da düzenlenmekte olan 34. Genel Kurul toplantısı çerçevesinde bugün (28 Kasım) gerçekleştirilen seçimler neticesinde IMO Konsey üyeliğine yeniden seçilmiştir.

Ülkemiz, ilk kez aday olduğu 1999 yılından bu yana, kesintisiz biçimde IMO Konseyi'nde temsil edilmeyi başarmıştır. Bugün elde edilen sonuç Türkiye'nin, deniz emniyeti, deniz çevresinin korunması, uluslararası deniz taşımacılığı ve liman hizmetleri dahil denizcilik alanındaki kapasite ve birikimi sayesinde IMO nezdinde sahip olduğu etkin ve güvenilir konumunu bir kez daha teyit etmiştir. Türkiye, denizcilik alanındaki çok taraflı iş birliğine somut katkı sağlamayı sürdürecektir."

Kaynak: ANKA / Güncel
