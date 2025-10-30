Haberler

Türkiye ile Irak arasında "2. Dönem JETCO Protokolü" imzalandı

Güncelleme:
Türkiye ile Irak arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesinin (JETCO) 2. Dönem Toplantısı yapıldı.

Bağdat'ta gerçekleştirilen JETCO 2. Dönem Toplantısı'na, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Irak Ticaret Bakanı Etir Davud Selman katıldı.

Toplantı, Türkiye ile Irak arasında ticaretin kolaylaştırılması, yatırım ortamının güçlendirilmesi, lojistik ve altyapı projelerinde işbirliğinin artırılması amacıyla düzenlendi.

Bolat, burada yaptığı konuşmada, tarife dışı engellerin azaltılması, Türk mallarının Irak ihalelerinde kullanımı, Ortak Gümrük Komitesi'nin kurulması, menşe şahadetnamesinin elektronik ortamda düzenlenmesi ve tır sistemi kapsamının işletilmesi konularında çalışmaların bulunduğunu söyledi.

İstanbul'da 26 Kasım'da yapılacak 11. Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo etkinliğine Iraklı yetkilileri ve firmaları davet ettiklerini belirten Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin çok sayıda anlaşmaya imza attığını anımsattı.

Bolat, kendilerinin de Irak Ticaret Bakanı ile birçok teknik konuda somut adımlar atarak önemli yol katettiklerini dile getirerek şunları söyledi:

"Irak'ta gerçekleştirdiğimiz görüşmeler verimli ve başarılı şekilde devam ediyor. Burada Türk ve Irak ticaret insanlarının birbiriyle çalışmak için gösterdikleri büyük ilgiye gözlerimizle şahit olduk. Özel sektörümüzün gücüyle, kapasitesiyle, azmiyle engelleri kaldırıyoruz ve kaldırmaya devam edeceğiz."

"Her türlü talebiniz için buradayım"

Irak Ticaret Bakanı Selman da toplantıların oldukça verimli geçtiğini belirterek, burada özellikle Iraklı ve Tük iş insanlarının ticaret yapmasını engelleyen durumların ortadan kaldırılması üzerinde durduklarını ifade etti.

İki ülkenin iş insanlarının çok büyük çalışmalar ve işbirlikleri yapabileceğini vurgulayan Selman, şunları kaydetti:

"Bizler de sizi var gücümüzle destekliyoruz. Gerçekten iki ülke arasındaki ticaret hacmi oldukça ileri ve iyi bir düzeyde. Burada oluşacak fırsatlarla birlikte bunu daha da üst seviyeye çıkarabiliriz. Benim kapım her zaman açık, önünüze çıkabilecek her türlü talebiniz için buradayım. Çünkü biliyorum ki özel sektör bütün bu çalışmaların omurgasını oluşturuyor. Bakan Bolat'a gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ederim."

Toplantının sonunda bakanlar Bolat ile Selman, JETCO 2. Dönem Protokolü ile Fuarcılık Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı'nı imzaladı.

Kaynak: AA
