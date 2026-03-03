Sarp Sınır Kapısı'nda iftar programı düzenlendi

Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan kara hudut kapılarından Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'nda, "Türkiye-Gürcistan Dostluk Sofrası" iftar programı gerçekleştirildi.

Artvin Valisi Turan Ergün, burada yaptığı konuşmada, ramazan ayının birlik ve beraberliği pekiştiren, dayanışma ve paylaşma duygularını güçlendiren bir zaman dilimi olduğunu söyledi.

İki ülke arasındaki ilişkilere dikkati çeken Ergün, ekonomik ve ticari ilişkilerin her geçen gün gelişmesinin iki ülke arasındaki dostluk ve iyi komşuluk bağlarını daha da kuvvetlendirdiğini vurguladı.

Ergün, sınır kapısında görev yapan personele de çalışmalarında başarılar diledi.

Programa, Gürcistan'dan yetkililer ile Sarp Sınır Kapısı'nda görev yapan gümrük personeli katıldı.