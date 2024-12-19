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Türkiye Girişimci Buluşması Ödül Töreni Sonuçlandı

Türkiye Girişimci Buluşması Ödül Töreni Sonuçlandı
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Girişimci İşadamları Vakfı tarafından düzenlenen 'Türkiye Girişimci Buluşması Fikirden Girişime' etkinliği, sağlıkta yaşanan sorunlar ve çözümlerine odaklanarak ödül töreniyle sona erdi. Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci, sağlık hizmetlerine erişimdeki eşitsizlik ve artan maliyetler üzerine konuştu.

Girişimci İşadamları Vakfınca (GİV), Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, İstanbul Üniversitesi (İÜ), Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve Türkiye Gençlik STK'ları Platformu işbirliğinde düzenlenen "Türkiye Girişimci Buluşması Fikirden Girişime" etkinliği ödül töreniyle sona erdi.

İÜ Beyazıt Yerleşkesi'ndeki tören öncesi sunum yapan Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci, sağlığın girişim tarafında yaşanan sorunlar ve fırsatlara işaret etti.

Sağlık tarafının karşılaştığı zorlukları anlatmanın gerekliliğini vurgulayan Birinci, bu zorlukları teknoloji ve girişimcilerin gösterdiği enerjiyle aştıklarını kaydetti.

Birinci, "Sağlıkta en büyük problemlerden biri artan maliyetler, ikincisi ise kronik hastalıkların artışı. Türkiye'nin yaşlanma eğrisi öngördüğümüzden çok daha hızlı gerçekleşiyor. Sağlık hizmetlerine erişimdeki hakkaniyetsizlik ise tüm dünyanın sorunu. Tüm bu sorunları çözmenin en temel araçlarından biri teknolojinin yoğun kullanımı. Burada fırsat ise teknolojik gelişim." diye konuştu.

Türkiye'de nüfusun yüzde 29'unda, 65 yaş üstü nüfusun ise yüzde 82'sinde kronik hastalık olduğunu anlatan Birinci, kronik hastalıklarda sağlık harcamalarının 2 katına çıktığını, hekim ihtiyacının da yüzde 50 arttığını söyledi.

Birinci, "Eğer bir hastalığınız varsa normal bir vatandaşa göre sağlık harcamalarınız 2,9 katına çıkıyor. Bizim 65 yaş üstü insanlarımızın yüzde 53'ünde 4'ten fazla hastalık var. Türkiye'de eğer 4 hastalığınız varsa normal bir vatandaşa göre yıllık sağlık harcamanız tam 10 katına çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Ülkelerin gelecekteki sağlık harcamalarına değinen Birinci, şöyle devam etti:

"Hiçbir ülkenin ekonomisi gelecekte sağlık harcamalarını karşılamaya yetmez. Tablo o kadar dramatik ve bu felakete en hazır ülkelerden birisi biziz. Çok iyi bir altyapımız var. Hem teknolojik altyapımız iyi hem hizmet anlayışımız inanılmaz değişti. Sağlığa, hekime, tesise erişim oldukça güçlü ve bu felakete ne kadar hazır olduğumuzu Kovid sırasında gördünüz."

"Bu yüzyılda hepimize çok daha fazla görev düşüyor"

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu da yarışmaya katılan girişimcilik projelerinden bahsederek, birbirinden güzel çalışmaların ortaya çıktığını söyledi.

Bakanlık olarak gençleri ve fikirlerini destekleyici projeler yaptıklarını belirten Eminoğlu, şunları kaydetti:

"Gençlik merkezlerinin dene-yap atölyelerinde gençlerimizi girişimciliğe yönlendiriyoruz. Buradaki kıymetli gençlerimiz de ülkemiz için üretmeye devam etmeliler. Bu coğrafya kadim bir coğrafya. Etrafımızda yaşanan hadiseleri hep birlikte takip ediyoruz. Suriye'de, Filistin'de yaşananları görüyoruz. Cumhurbaşkanı'mızın da ifade ettiği gibi Türkiye Türkiye'den büyüktür. Türkiye'nin gençlerinin yüzyılı olacağını söylediğimiz bu yüzyılda da hepimize çok daha fazla görev ve sorumluluk düşüyor. Hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

GİV Başkanı Mehmet Koç, gençlere iş insanı olmayı öğütlemenin, yapılan maddi hayırlardan daha zor olduğunu ifade etti.

Koç, "İnsanlar kendi çocuklarıyla ilgilenirken bile zorlanıyorlar. Bunun daha zoru, bir gence iş adamı olmayı öğretmek, ona girişimciliği aşılamak, para vermek, mentörlük yapmak, ufkunu açmak, yerine göre müşteri bulmak, teknoloji transferine yardımcı olmak. Bu silsile devam edip gidiyor, bu çok kolay bir şey değil." diye konuştu.

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci de ayağı yere sağlam basan, entelektüel gençlerin yetişmesini istediklerini ve bu kapsamda harekete geçtiklerini söyledi.

İlim, fen ve teknolojide en üst düzeyi hedeflediklerini vurgulayan Beşinci, "39 ilde, 50 icathanemizle beraber 10 bin öğrenciye bir yıl boyunca süreli eğitim veriyoruz. Robotik kodlamadan yazılım programlarına kadar birçok eğitimi ülkemizin dört bir tarafında karşılıksız sunuyoruz." dedi.

Etkinlik, 11. GİV Girişimcilik Ödülleri'nin sahiplerini bulmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Fatma Nur Duman - Güncel
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