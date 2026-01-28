Haberler

Yeşilay Samsun Şubesinden İnsan Hakları ve Hukuk Kampı'nda farkındalık çalışması

Yeşilay Samsun Şubesinden İnsan Hakları ve Hukuk Kampı'nda farkındalık çalışması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen İnsan Hakları ve Hukuk Tematik Kış Kampı, Samsun'da 120 gencin katılımıyla gerçekleştirildi. Kamp sırasında bağımlılıklar hakkında bilgiler verilirken, gençlerin sağlıklı yaşam farkındalığını artırmayı amaçlayan etkinlikler düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen İnsan Hakları ve Hukuk Tematik Kış Kampı, Samsun'daki 19 Mayıs Gençlik Kampı'nda gerçekleştirildi.

Yeşilay Samsun Şubesi tarafından Türkiye'nin farklı illerinden kampa katılan 120 gence yönelik farkındalık çalışmaları yapıldı.

Yeşilay'ın gelenekselleşmiş "Anı ajandası" etkinliği çerçevesinde, kampın ilk gününde Samsun Genç Yeşilay ekibi tarafından gençlerin yaşayacakları deneyimleri, gelecek beklentilerini, dilek ve temennilerini yazabilecekleri özel bir anı köşesi oluşturuldu.

Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş tarafından da kampta bağımlılıklarla mücadeleye yönelik bilgi verildi.

Eğitimin ardından Yeşilay Şube Gençlik Komisyonu gönüllülerinin katılımıyla kişisel ajanda sayfası oluşturma atölye çalışması gerçekleştirildi.

Çalışma ile gençlerin bağımlılıklar konusunda bilinçlenmesi ve sağlıklı yaşam farkındalığının artırılması hedeflendi.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel
ABD Başkanı Trump'tan İran'a: Zaman tükeniyor, anlaşma yapın

Savaşın ayak sesleri! Trump, İran'a karşı ilk kez bu kadar sert
26 ilde yapılan 'Kim cumhurbaşkanı olsun?' anketi: Arada 15 puan fark var

26 ilde yapılan "Kim cumhurbaşkanı olsun" anketi: Arada 15 puan fark var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mikrofon uzatılan vatandaştan 'Geçinemiyorum' diyen emeklileri kızdıracak sözler

"Geçinemiyorum" diyen emeklileri küplere bindirecek sözler
'RTÜK göreve' çağrıları! Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil

Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil
Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getiriyorlar

Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getirdiler
Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti

Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti
Mikrofon uzatılan vatandaştan 'Geçinemiyorum' diyen emeklileri kızdıracak sözler

"Geçinemiyorum" diyen emeklileri küplere bindirecek sözler
Silahlı saldırıdan ölü numarasıyla kurtulan Nazif, 6 ay sonra ayağa kalktı

Kurşunlardan ölü taklidi yaparak kurtulan Nazif'ten haber var
Alkollü baba dehşeti: Küçük çocuğunu ipe bağlayıp 7. kattan aşağı sarkıttı

Alkollü baba dehşeti: Küçük çocuğunu ipe bağlayıp 7. kattan aşağı sarkıttı