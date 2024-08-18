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Türkiye, Enerji Enflasyonunda OECD Ülkeleri Arasında İlk Sırada

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CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Türkiye'nin enerji enflasyonunda yüzde 89.8 ile OECD ülkeleri arasında lider olduğunu belirtti. Bakırlıoğlu, doğal gaz ve elektriğe yapılan zamlarla enerji enflasyonunun daha da artacağına dikkat çekti.

(ANKARA) - CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü'nün (OECD) Haziran 2024 ile ilgili verilerine göre Türkiye'nin yüzde 89.8'lik enerji enflasyonu ile listenin ilk sırasında yer aldığını belirterek, doğal gaz ve elektriğe gelen son zamlarla enerji enflasyonun daha da artacağına dikkat çekti. Bakırlıoğlu, "AKP, enerji enflasyonunda da zirveyi kimseye bırakmıyor" dedi.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Türkiye'deki enerji enflasyonunun yüksekliğine ilişkin açıklama yaptı. Bakırlıoğlu, Türkiye'nin OECD nin yapmış olduğu çalışmaya göre haziran ayında da enerji enflasyonunda yüzde 89.8 ile lider ülke olduğuna işaret ederek, "Türkiye'yi yüzde 18.3 ile Kolombiya, yüzde 15.1 ile Belçika takip etmekte. OECD'nin yapmış olduğu çalışmada OECD ülkelerinde haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre enerji fiyatları yüzde 2.3 artış göstermiş. Avrupa bölgesinde ise bu oran sadece binde 2. Tabloya baktığınız zaman 38 OECD ülkesinin on altısında enerji endeksinin bir önceki yıla göre azaldığını görüyoruz. Birleşik Krallıkta endeks yüzde 16.1, İsveç'te yüzde 12.8, Litvanya'da ve Norveç'te ise yüzde 10.7'lik bir düşüş söz konusu" dedi.

Bakırlıoğlu, mayıs ayına göre haziran ayı enerji enflasyonunda tüm ülkelerde olduğu gibi bir azalış söz konusu olduğunu ancak bunun kimseyi yanıltmaması gerektiğini vurguladı. Bakırlıoğlu, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki aylarda artış devam edecek çünkü bilindiği gibi geçtiğimiz mayıs ayında tüm meskenlere uygulanan 25 metreküplük bedava doğal gaz uygulamasına son verilmişti. Bunun üstüne 1 Ağustos'tan itibaren doğal gaz bedeline yüzde 38'lik bir zam geldi. Bu da faturalara yaklaşık yüzde 25'lik artış demektir. Benzer şekilde elektrik tarifelerine de temmuz ayında yüzde 38'lik zam geldiği düşünüldüğünde önümüzdeki aylarda da ülkemizdeki enerji enflasyonu artmaya dünyadaki eğilimden farklılaşmaya devam edecek. "

"En önemli neden vergi"

Bakırlıoğlu, enerji enflasyonundaki artışın bu denli yüksek olmasının nedeninin enerji bedellerindeki artıştan kaynaklanmadığına dikkat çekti. Bakırlıoğlu, "Akaryakıtta mesela... Benzin ve mazot fiyatlarında bir yıl içinde yaklaşık yüzde 50'lik bir artış olmuş. Oysa ürün bedelindeki artış sadece yüzde 18. artışın sebebi bilhassa maktu ÖTV'ye gelen zam. Akaryakıtta vergi yükü her geçen gün artmakta. 2022 yılında bir litre benzinde vergi yükü yüzde 25'ti. Bu rakam 2023 temmuzunda yüzde 33'e, 2024 temmuz ayında ise yüzde 41.7'ye çıkmış durumda. Yani akaryakıt fiyatlarındaki artışın önemli bir kısmı vergilerden kaynaklanmakta" değerlendirmesini yaptı.

"Kaynaklar dağıtım şirketlerine"

Bakırlıoğlu, benzer durumun elektrik tarifeleri için de geçerli olduğunu kaydetti. Bakırlıoğlu, Temmuz ayı içinde meskenlere yüzde 38'lik bir zam geldiğini anımsatarak, "Oysa mesken tarifesi (günlük 8kWh altı kullanım) 48 kuruştan 49 kuruşa çıkmış, artış sadece yüzde 2.  Dağıtım bedelindeki artış ise yüzde 60 olarak gerçekleşmiş. Yani yüzde 38'lik artışın nedeni enerji bedeli artışı değil. Zammın nedeni dağıtım şirketleri. Ülkenin her yerindeki vatandaşlar elektrik kesintilerinden dolayı isyan noktasına gelmişken dağıtım şirketlerine önemli bir kaynak aktarılmakta. Yani enerji enflasyonundaki liderliğimizin en önemli nedeni her geçen gün artan vergi ve artık kambur haline gelen yandaşların yükünden kaynaklanmakta. AKP, enerji enflasyonunda da zirveyi kimseye bırakmıyor" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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