Haberler

Türkiye'den Somali'ye ilk kez doğrudan bir kargo gemisi ulaştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'den ilk kez bir kargo gemisi doğrudan Mogadişu Limanı'na yük taşıdı. Somali ve Türkiye arasında başlatılan yeni doğrudan kargo hattı, ticaret hacmini artırmayı ve lojistik bağlantıları güçlendirmeyi hedefliyor.

Türkiye'den ilk kez bir kargo gemisi doğrudan Mogadişu Limanı'na yük taşıdı.

Somali merkezli Ocean Network Shipping denizcilik şirketi ile Akkon Lines işbirliğiyle gerçekleşen kargo seferinin Mogadişu'ya ulaşması kapsamında karşılama töreni düzenlendi.

Somali ve Türkiye'den yetkililer ile denizcilik sektörü temsilcilerinin katıldığı törende, Somali ve Türkiye milli marşları okundu.

Somali Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Abdirahman Abdilahi Aden törende yaptığı konuşmada, yeni hattın kurulmasından dolayı yetkilileri tebrik ederek, tüccarların da bu sürecin güçlendirilmesi için işbirliği yapması gerektiğini ifade etti.

Ocean Network Shipping Somali Sorumlusu Mohamed Abdilahi, doğrudan iki ülke arasındaki gemi trafiğinin başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirirken Akkon Lines'ın sahibi Hakan Çapık ise yeni hattın, Somali ekonomisinin büyümesine katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

"Beklenen doğrudan hat gerçekleşti"

Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Mohamed Nur, doğrudan kargo hattının, Somali halkı ve özellikle tüccarlar açısından önemli bir gelişme olduğunu ifade etti.

Nur, Türkiye ile Somali arasındaki ilişkilerin çok yönlü olduğunu belirterek "Beklenen doğrudan hat gerçekleşti." dedi.

Yeni hattın, Somali'nin ithalat ve ihracat kapasitesini artırması, iki ülke arasındaki ticaret hacmini geliştirmesi ve lojistik bağlantıları güçlendirmesi bekleniyor.

Program sonunda Somali makamları tarafından gemiye ruhsat plaketi verilirken, liman yönetimi ve Akkon Lines yetkilileri arasında karşılıklı plaket takdimi yapıldı.

Türkiye ile Somali arasındaki ilişkiler, 2011'den bu yana güvenlik, askeri eğitim, ekonomi, sağlık, eğitim ve altyapı gibi alanlarda çok boyutlu şekilde gelişimini sürdürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerince Mogadişu'da kurulan TÜRKSOM Askeri Eğitim Üssü aracılığıyla Somali ordusuna eğitim verilirken, savunma, deniz güvenliği, enerji ve kalkınma alanlarında yürütülen projeler ülkenin istikrarına katkı sağlıyor.

Kaynak: AA / Mohamud Ismail Kulane
Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek

Trump'tan altın yatırımcısını daha da endişelendirecek tehdit

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altın yatırımcılarına 'toplayın' çağrısı

Altın yatırımcılarına "toplayın" çağrısı
Çalıştığı inşaatta iskeleden düşen işçi ağır yaralandı; olay kamerada

Üniversitede kan donduran anlar kamerada
Sivasspor'da başkan adayı bulunamadı: Kongre ertelendi

Avrupa'da fırtına estiriyorlardı! Şimdi başkan adayı bile bulamıyorlar
İsveç'ten Çin'e bisikletle giden gezginler Bolu'da çadır yerine camide kaldılar

Yolu Bolu'ya düşen gezginler geceyi hiç ummadıkları yerde geçirdi

Antalya'da 12 yıl sonra aydınlanan cinayette 3 şüpheli tutuklandı

Vahşet 12 yıl sonra aydınlatıldı! Tutuklandılar
TikTok yayıncısı 1 aylık kazancını açıkladı, rakam inanılmaz

TikTok yayıncısı 1 aylık kazancını açıkladı, rakam inanılmaz
Üç kuruş için yaptığı rezilliğe bakın! 'Kaymakamlığa bildirelim' dediler ama...

Üç kuruş için yaptığı rezilliğe bakın