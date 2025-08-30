Türkiye'de Uyuşturucu Kaçakçılığı: Esrar ve Metamfetamin Çarpıcı Artış Gösterdi

TÜRKİYE'de uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele kapsamında; ocak- temmuz döneminde gümrüklerde en fazla esrar ile metamfetamin ele geçirildi. Emniyet raporunda; uyuşturucu kullananların çoğunun ilk deneyimini yaptığı esrarın gümrüklerde ele geçirilmesi miktarı ilk defa 7,4 tonu aştı, metamfetamin miktarı ise 4,1 tona ulaştı.

Gümrükler Muhafaza birimlerince 2025 yılının 7 ayında gerçekleştirilen 4 bin 246 operasyonda; 41 milyar 744 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda, yaklaşık 22 milyar lira piyasa değerindeki 20,6 ton uyuşturucu madde kaçakçılığı önlendi. Uyuşturucu kaçakçılığında son yıllarda ele geçirilen madde türlerinde, esrar ve metamfetamin artışı dikkati çekti.

7 AYDA TARİHİN EN YÜKSEK SAYISI

Ele geçirilen esrar miktarında bu yıl ilk defa 7 bin 407 kilo 64 grama ulaşıldı. Ticaret Bakanlığı verilerine göre; kayıtların yer aldığı 2016 yıl ve sonrasında ele geçirilen esrar miktarı şöyle: "2016'da 926 kilo 43 gram, 2017'de 2 bin 389 kilo 70 gram, 2018'de 3 bin 92 kilo 62 gram, 2019'da 2 bin 473 kilo 86 gram, 2020'de 1343 kilo 68 gram, 2021'de 1003 kilo 65 gram, 2022'de 1011 kilo 24 gram, 2023'te 4 bin 468 kilo 33 gram, 2024'te 7 bin 136 kilo 67 gram."

ZOMBİLEŞTİREN TEHLİKE; METAMFETAMİN

Gümrüklerde son yıllarda kaçakçılığı önlenen metamfetamin miktarı hızla arttı. Merkezi sinir sistemi uyarıcısı sentetik madde olan metamfetamin, kullanıcıları arasında 'met, kristal, ateş-buz' olarak bilinip, etkisinden dolayı 'zombi' gibi görünme haliyle tanımlanıyor. Gümrüklerde 2016'da 11 kilo 35 gram ele geçirilirken; metamfetamin miktarı bu yıl ocak- temmuz döneminde 4 bin 155 kilo 33 grama yükseldi.

2019'DAN SONRA HIZLA ARTTI

Son yıllarda toplumu yüksek derecede tehdit eden metamfetamin maddesinin gümrüklerde ele geçirilme miktarı, 2019'dan sonra hızla arttı. Yıllara göre gümrüklerde ele geçirilen metamfetamin maddesi miktarı şöyle: "2017'de 13 kilo 61 gram, 2018'de 136 kilo 23 gram, 2019'da 36 kilo 4 gram, 2020'de 453 kilo 53 gram, 2021'de 743 kilo 82 gram, 2022'de 4 bin 542 kilo 80 gram, 2023'te 3 bin 33 kilo 49 gram, 2024'te 9 bin 539 kilo 18 gram."

EMNİYET RAPOR HAZIRLADI

Toplum sağlığını tehdit eden uyuşturucu kullanımının önlenmesi, eğitim, tedavi ve rehabilitasyon faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 'Narkolog' adlı proje kapsamında araştırma yapıldı. Geçen yıl uyuşturucu suçlarından dolayı il emniyet müdürlüğünce adli işlem yapılan 322 bin 875 şüpheliden 25 bin 423'üne uygulanan ankette 'hayatının herhangi döneminde madde kullandığını beyan eden' 18 bin 620 kişinin verileriyle rapor hazırlandı.

İLK DENEME; ESRAR VE METAMFETAMİN

Rapora göre; uyuşturucu kullananların yüzde 65,6'sının esrar, yüzde 15,9'unun metamfetamin ile ilk denemesini gerçekleştirip maddeye başladığı ortaya çıktı. Narkolog verileri çerçevesinde 'metamfetamin kullanıcısı' kişilerin profili şöyle: "Genel olarak uyuşturucu kullanımı ve suçlarında erkek egemen bir durum söz konusu. Ancak metamfetamin kullanıcılarında kadınların oranı, diğer madde kullanıcılarına göre yüksek. Metamfetamin kullanıcılarında ortalama başlama yaşı diğerlerine göre daha yüksek. Metamfetaminle madde kullanmaya başladığını söyleyenlerin oranı yüzde 15,9 iken, 25 ve üzeri yaşlarda madde kullanımına başladığını ifade edenlerin yüzde 26,6'sının ilk denediği madde metamfetamin. Bu grupta göze çarpan diğer nokta da iş durumu itibarıyla 'İşim yok çalışmıyorum, geçimimi başkaları sağlıyor' diyenler ile özellikle işçi, inşaatçı, esnaf, garson, oto tamirci ve hurdacı gibi marjinal meslek gruplarındaki oranların yüksekliğidir. İlk teminde arkadaş ve yakın çevre oranı, diğer madde kullanıcılarından yüksek. Metamfetamin kullanıcılarında diğer maddeleri kullananlara göre yalnız yaşayanların, boşananların ve ilk madde denediğinde evlilerin oranı yüksek. Aynı şekilde başlama nedenlerinde 'merak' etkisinin yanı sıra 'arkadaş ısrarı', 'kişisel sorunlarım nedeniyle' ve 'aile içi sorunlar' ile kullanım sürecinde 'aile ilişkilerinin bozulduğu' ve 'anne ve baba arasında şiddet' ile 'aile içinde şiddet' oranlarının diğer madde kullanıcıları profiline göre yüksek olduğu gözlemlendi."

2025 YILI RAKAMLARI

Ayrıca 2023 yılında doğrudan madde bağlantılı 300 ölüm olayının 148'i metamfetamin, 42'si eroin, 89'u ecstasy kullanımı nedeniyle yaşandı. Bu yıl ocak- temmuz döneminde gümrüklerde ele geçirilen diğer uyuşturucu türleri ve miktarı şöyle: "Eroin 591 kilo 85 gram, afyon sakızı 363 kilo 28 gram, sentetik esrar 118 kilo 59 gram, kokain 768 kilo 54 gram, amfetamin 11 kilo 36 gram, ecstasy 308 bin 766 adet, captagon 2 milyon 877 bin 865 adet."