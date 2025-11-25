Haberler

Türkiye'de Güneş Enerjisi Yarışmaları Başladı

Güncelleme:
Türkiye'nin yenilenebilir enerji hedefleri doğrultusunda ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından başlayan YEKA GES-2025 yarışmaları, 7 şehirde toplam 650 megavat bağlantı kapasitesi için düzenleniyor.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen Güneş Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA GES-2025) yarışmaları başladı.

Türkiye'nin yenilenebilir enerji hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla devreye alınan YEKA modelinde GES'ler için yürütülen başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından YEKA GES-2025 yarışmaları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda başladı. Bakanlık konferans salonunda Bakan Yardımcısı Zafer Demircan'nın başkanlığında gerçekleştirilen yarışmada, 7 şehirdeki 8 YEKA GES projesi için 38 şirket tarafından verilen 77 ayrı başvuru görüşülüyor. YEKA GES-2025 kapsamında; Bolu, Erzurum, Eskişehir, Kahramanmaraş, Mardin, Van ve Manisa'da bulunan toplam 650 megavat gücündeki bağlantı kapasitesi yatırımcılara tahsis edilecek.

title
