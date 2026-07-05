Emekliler tatili lüks olarak görüyor

Haber: Tenzile AŞÇI - Kamera: Özgür ŞENGÜL

(İZMİR) - Her yıl milyonlarca yabancı turistin geldiği Türkiye'de emekliler, tatilin kendileri için lüks haline geldiğini ifade etti. DİSK Emekli-Sen Ege Bölge Temsilcisi Hüseyin Özkaynak, "Biz yabancı turistleri izleyen figüran durumundayız. Emekli asla yurt dışı hayali kuramıyor. Yurt dışı hayalini bırakın, kendi memleketine gidebilmenin hayalini bile kuramıyor" dedi.

Milyonlarca yabancı turisti ağırlayan Türkiye'de emekliler için tatil giderek ulaşılamaz hale geliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre 2025 yılında Türkiye'yi 63 milyon 941 bin yabancı turist ziyaret ederken geçmiş yılların ortalamasına göre ziyaretçilerin yaklaşık yüzde 12'sini 60 yaş üstü turistler oluşturdu.

Türkiye'de ise emekliler hayat pahalılığı nedeniyle kahvede çay içmenin ya da memlekete gitmenin dahi lüks haline geldiğini söyledi. Emekli bir vatandaş, "Avrupa'dan geliyorlar, çoğu emekli. Ben Avrupa'ya gidemem" derken DİSK Emekli-Sen Ege Bölge Temsilcisi Hüseyin Özkaynak, "Yabancı turistleri izleyen figüran durumundayız" dedi.

"AVRUPA'DA EMEKLİLER DÜNYA HARİTASINI ÖNÜNE AÇIYOR"

Türkiye'deki emeklilerin tatil imkanı olmadığını kaydeden Özkaynak, şunları söyledi:

" Türkiye'deki emeklilerin tatil yapma şansı yok. Tatile gitmeyi bırakın, memleket özlemiyle yanıp tutuşuyorlar. Memleketlerine gidecek otobüs paraları bile yok. Bir kahveye gidip çay içmek ya da bir simit alıp bir arkadaşına çay ısmarlamak gibi bir şansları yok. Emekliler bugün torunlarını görmek istemiyorlar. Çünkü torunlarına verecekleri bir harçlık yok. Onları mutlu edebilecek bir durumları yok. Onun için torunlarından bile kaçar hale geldiler. Ama bugün Avrupa'da emekliler her yıl dünya haritasını önüne açıyorlar, 'Bu yıl tatili nerede yapalım?' diye tatil yerlerini araştırıyorlar. Demokratik bir ülkede aldıkları paralarla dünyanın her yerine gidip rahatça tatillerini yapabiliyorlar. Ama bizim emeklilerimizin kendi memleketlerine gidebilme şansı yok."

"YABANCI TURİSTLERİ İZLEYEN FİGÜRAN DURUMUNDAYIZ"

Biz, yabancı turistleri izleyen figüran durumundayız. Tatile gitmeyi bırakın, biz evimizden dışarı çıkıp alışveriş merkezine gidebilecek durumda bile değiliz. Bizim emeklilerimiz tatili unuttu. Sadece yaşam savaşı veriyorlar. Eğer gıdaya ulaşabiliyorlarsa, çocuklarına ya da torunlarına 3 kuruş harçlık verebiliyorlarsa onlar için en büyük mutluluk bu. Bugünkü sermaye düzeni, bugünkü iktidar emeklileri, emekçileri ve nüfusun yüzde 80'ini görmüyor artık. Sadece bir avuç sermaye sınıfına hizmet etmenin dışında yaptıkları başka bir şey yok. Bizim 200 liramız ilk basıldığı zaman dolar karşılığı 133 dolardı. Bugün 5 doların altına düştü. Örneğin Avrupa'dan gelen emekliler aldıkları ücretlerle çok rahat en lüks otellerde tatil yapabilirken bizim 200 liramızın düştüğü 4-4,5 dolar karşılığında bizim evimizden çıkabilecek durumumuz kalmadı."

"KENDİ MEMLEKETİNE GİDEBİLMENİN HAYALİNİ BİLE KURAMIYOR"

Emeklilerin asla yurt dışı hayali kuramadığını söyleyen Özkaynak, "Yurt dışı hayalini bırakın, kendi memleketine gidebilmenin hayalini bile kuramıyor. İmkansız. Yurt dışına gidenleri de biliyoruz. Sarayın çevresindeki bir miktar zengin kesim, nüfusun yüzde 10'u olağanüstü koşullarda para harcayabilecek yer arıyor dünyada. O kadar çok servet biriktirdiler ki çünkü bizlerden, emekliden, emekçiden, yoksul halktan aldıkları vergileri yurt dışında tatiller yaparak harcıyorlar. Daha 2-3 gün önce ikinci sanayiden ayrılıp evime doğru giderken çöpün başında yaşlı bir kadını gördüm. Çöpün içerisinden ekmekleri bulup karnını doyurmaya çalışıyordu. Bunlar bizim insanlarımız" diye konuştu.

"TÜRKİYE'DEN EMEKLİ OLSAM ALMANYA'YA GİDEMEZDİM"

Almanya'dan emekli olan ve Türkiye'ye gelen Türkan Metin ise "Her yere gidebiliyorum. Birkaç gün oldu geleli. Buraya tatile geldik. Evimiz var burada. 3-4 ay burada kalıyoruz, sonra gidiyoruz. Türkiye'den emekli olsam Almanya'ya gidemezdim. Karnımızı zor doyururuz. 5 bin lira 2 günde bitti. Tüp aldım bin 400 lira. Türkiye pahalı. Ben Almanya'da emekliyim. Aldığım bin avro bile değil ama ben orada her gün et yiyebiliyorum. 500 avro ev kirası veriyorum kalan 500 avro ile şahane geçiniyorum" dedi.

Türkan Metin'in eşi ise Almanya'dan aldıkları emekli aylığıyla istedikleri Avrupa ülkesine tatile gidebildiklerini anlatarak, "Bu ülkenin insanları bu rezilliğe layık değil. Biz Almanya'da nereye istersek tatile gidebiliyoruz. İngiltere'ye, Fransa'ya, Hollanda'ya, Belçika'ya, İtalya'ya; hangi ülkeye gitmek isterseniz elinizi kolunuzu sallaya sallaya gidersiniz. Türkiye'deki emeklilerin Allah yardımcıları olsun" diye konuştu.

"KEŞKE YURT DIŞINDAN EMEKLİ OLSAYDIM"

Fethi Aktaş isimli emekli vatandaş ise emeklinin tatile gitmesinin mümkün olmadığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Nasıl gidelim? Ev kira, hayat şartları çok zor. Her şey pahalı. Bundan 15 yıl önce kıyı yere gidip birkaç gün kalabiliyordum ama şimdi hiçbir şekilde mümkün değil. Kahveye gidip çay içme sıkıntısı çekiyoruz. Parklarda oturuyoruz. Benim gitmem mümkün değil. Biz doğduğumuz büyüdüğümüz memleketimize gidemiyoruz. 65 yaş kartını kaldırsalar Konak Meydan'da bir tane emekli göremezsiniz. Yabancı turistlerle aramızda çok fark var. Kendimizi onlarla mukayese etmemiz mümkün değil. Avrupa'dan geliyorlar, çoğu emekli. Ben Avrupa'ya gidemem. Öyle bir lüksüm yok. Çok keşke dedim. Hep hayal kurdum. Ben 36 yıl çalıştım. Keşke diyorum yurt dışına gitseydim de oradan emekli olsaydım. Türkiye'de 36 yıl çalışmasaydım. Benim hayatım boşa gitmiş."

Emekli Erdal Erdem ise, "Yabancı ülkeye gitmek biraz hayal. İnsanlar geçimleri için sürekli çalışmak zorundalar. Devamlı çalışıyorlar. Yabancılarda bu yok. Yunanistan'a gitmek istesem 5-6 maaşım gider" dedi.

"HİÇ YURT DIŞINA ÇIKMADIM"

Ali Ertekin isimli emekli yurttaş, yurt dışı hayalinin olduğunu ancak şehirlerarası yolculuğu dahi ucuz olması için trenle gittiğini kaydederek şunları söyledi:

"Tatile istediğim gibi gidemiyorum. Oğlum var burada, ben Ankara'dan oğlumun yanına geldim. Ucuz olsun diye trene bindim, 14 saat. Emeklilerin işi çok zor. Hiç yurt dışına çıkmadım. Türki cumhuriyetlere gitmeyi çok istiyorum ama imkanım olmadı. Bundan sonra da olacağını sanmıyorum. Yurt dışından gelenlerin imkanı var ki geliyorlar. Ülkemde insanlar tatile gidebilse, gerektiğinde yurt dışına çıkabilse... Güzel bir Türkiye Cumhuriyeti özlüyorum ama maalesef yok."

Kaynak: ANKA