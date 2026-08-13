Haberler

DOA ile 100 milyon ambalaj geri dönüşümde

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bakan Kurum, Depozitosu Olan Ambalajlar sistemiyle 1 Temmuz-11 Ağustos'ta 100 milyon 182 bin 985 içecek ambalajının toplandığını, en çok PET şişe olduğunu ve Antalya'nın ilk sırada yer aldığını açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sistemiyle 1 Temmuz-11 Ağustos döneminde Türkiye genelinde 100 milyon 182 bin 985 içecek ambalajının toplandığını bildirdi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"100 milyon kez doğa kazandı. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde Türkiye'den dünyaya yayılan Sıfır Atık anlayışını Depozito İade Sistemimiz DOA ile günlük hayatın her alanına taşıdık. Şu ana kadar 100 milyon ambalajı geri dönüşüme kazandırdık. Milletimizin çok sevdiği DOA'yı daha da büyütecek, yaygınlaştıracak, etki alanını artıracağız."

Kurum, paylaşımında, DOA sistemine ilişkin verilerin yer aldığı infografiğe de yer verdi.

Buna göre, toplanan ambalajların 66 milyon 146 bin 145'ini PET şişeler, 17 milyon 43 bin 567'sini alüminyum içecek kutuları, 16 milyon 993 bin 273'ünü ise cam şişeler oluşturdu. En fazla ambalajın toplandığı 5 il sırasıyla Antalya, İstanbul, Kocaeli, Adana ve İzmir oldu.

Kaynak: AA
İlk iki sırada abi-kardeş var! İşte Türkiye'nin en çok vergi veren isimleri

Türkiye'nin vergi rekortmenleri! İlk 2 sıraya abi-kardeş damga vurdu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Lukaku sağlık kontrolünden geçti

Lukaku'da beklenen oldu! Herkesin gözü oradaydı
MSB’den “Terörsüz Türkiye” açıklaması: Silah teslimi için çalışmalara başlandı

Süreçte gaza basıldı! MSB jet hızında harekete geçti
Motorinde ÖTV sıfırlandı! Pompa fiyatların dev indirim geldi

ÖTV sıfırlandı! Pompa fiyatlarına dev indirim geldi
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'e operasyon! 30 kişi gözaltında

Süleymancıların liderine operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Fenerbahçe'den Berke Özer bombası! Ederson giderse yerine geliyor

Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi!

Mourinho yıllar sonra döndüğü Real Madrid'de ilk kupasını kazandı

Fenerbahçe'de yapamadığını 2 ayda yaptı
Görevden alınan taytlı valinin eşine İstanbul'da kritik görev

Görevden alınan taytlı valinin eşine İstanbul'da kritik görev