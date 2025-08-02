Türkiye Cumhuriyeti Tarihinde En Yüksek İhracat Seviyesi Temmuzda Gerçekleşti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, temmuzda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat seviyesine ulaşıldığını belirterek, "Küresel ekonomideki belirsizliklere rağmen bu güçlü performans, ihracatçılarımızın dinamizmiyle ürün ve pazar çeşitlendirmedeki başarımızın somut bir göstergesi oldu." ifadesini kullandı.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, temmuz ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi.

İhracatın temmuzda yıllık yüzde 11 artarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık seviyesine ulaştığını, yıllık ihracatın 269,4 milyar dolar, ithalatın geçen aya göre sınırlı bir artışla 357,7 milyar dolar olarak gerçekleştiğini aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"Küresel ekonomideki belirsizliklere rağmen bu güçlü performans, ihracatçılarımızın dinamizmiyle ürün ve pazar çeşitlendirmedeki başarımızın somut bir göstergesi oldu. Dış ticaretteki bu tablo, güçlü hizmet gelirleri, sürdürülebilir cari açık ve sağlıklı büyüme dinamiğine işaret etmektedir."

Şimşek, bu ivmeyi koruyarak, Türkiye'nin küresel tedarik zincirindeki konumunu her geçen gün daha da ileriye taşımak için makro finansal istikrarı pekiştiren, katma değeri yüksek üretim ve inovasyon odaklı dönüşüm çalışmalarına kararlılıkla devam edeceklerini bildirdi.