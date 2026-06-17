Ankara'da Türkiye-Burundi 1'inci Dönem KEK Toplantısı gerçekleştirildi

'İLİŞKİLERİMİZİ GÜÇLENDİRMEYE ÖNEM VERİYORUZ'

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Burundi Dışişleri, Bölgesel Entegrasyon ve Kalkınma İş Birliği Bakanı Edouard Bizimana, Türkiye-Burundi 1'inci Dönem KEK Toplantısı tutanağını imzaladı. Bakan Güler, Burundi'nin 2026 yılında Afrika Birliği Dönem Başkanlığını üstlenmesi vesilesiyle tebrik ettiğini ifade ederek, "Bugün Türkiye-Burundi Karma Ekonomik Komisyonunun ilk toplantısını icra için Burundi'nin Afrika Birliği Dönem Başkanlığını yürüttüğü bir dönemde gerçekleştirdiğimiz bu Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'nın ikili ilişkilerimizin ileriye taşınmasının yanı sıra ülkemiz ile Afrika kıtası arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine de katkı sunacağına inanıyorum. Burundi ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizi güçlendirmeye büyük önem veriyoruz. İlişkilerimizi derinleştirmeye yönelik güçlü iradeye sahip olmamız firmalarımızı da cesaretlendirmektedir" dedi.

'SOMUT ADIMLAR İÇİN YOL GÖSTERİCİ BİR BELGE'

Edouard Bizimana ile ticaret, yatırım, tarım, enerji, eğitim, ulaştırma ve askeri iş birliği gibi stratejik alanlarda kapsamlı bir görüş alışverişinde bulunduklarını ifade eden Güler, "Bu kapsamda bir toplantı tutanağını da imzalıyoruz. Bu tutanak; ticaret, müteahhitlik, enerji ve madencilikten eğitime, sanayiye, bilim ve teknolojiden hayvancılık, ormancılık ve ulaştırmaya kadar geniş bir yelpazede atılacak somut adımlar için yol gösterici bir belge niteliği de taşımaktadır. Her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni ediyorum. 1'inci Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantımızın ülkelerimiz için hayırlı bir başlangıç olmasını temenni ediyor, teknik heyetlerimizin özverili katkıları için teşekkürlerimi sunuyor ve konuk heyet üyelerini ülkemizde ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti bir kez daha ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı