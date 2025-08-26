Türkiye Belediyeler Birliği, 53 Belediyeye 54 Yeni Araç Hibe Etti

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), 53 belediyeye 54 yeni araç desteğinde bulundu.

Çankaya Belediyesinin İlkbahar Mahallesi'ndeki yerleşkesinde, belediyelere hibe edilen araçlar için tören düzenlendi.

Törende konuşan TBB Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP'li belediye başkanlarına yönelik operasyonları eleştirdi.

Belediye başkanlarının farklı nedenlerle görevlerinden uzaklaştırılıp cezaevlerinde tutulmasına vicdanlarının razı olmadığını belirten Seçer, " Hukuk, demokrasi buna bir anlam veremiyor. Bizim belediye başkanlarımızın yeri 14,5 metrekarelik Silivri'deki zindanlar, hücreler değil, halkın yanıdır, görevleri o halka hizmet etmektir." dedi.

Seçer, hukukun tüm partililere eşit olması gerektiğini dile getirerek, "Sana ayrı, bana ayrı hukuk demokrasinin, hukuk devleti anlayışı içinde olan bir devletin razı geldiği bir durum değildir. Bu ülkeyi hepimiz seviyoruz. Hangi partiye mensup olursak olalım, hepimiz hizmet yarışı içindeyiz." diye konuştu.

Terörsüz Türkiye sürecinde iç cephe tahkimatı için tutuklu belediye başkanlarının özgür olması gerektiğinin altını çizen Seçer, "Barış yerelden başlar. Biz kentlerimizin barış elçisiyiz. Kentlerimizde barışın, kardeşliğin, birlikte yaşama hukukunun geliştirilmesinin teminatı belediye başkanlarıdır." ifadelerini kullandı.

Bakanlıkların ve ilgili kurumların belediye başkanlarına adaletli ve eşit davranması gerektiğini belirten Seçer, parti ayırt etmeksizin ortak noktalarının vatandaşa en güzel hizmeti yapmak olduğunu anlattı.

Vahap Seçer, TBB'nin 5 Haziran 2024'ten bu yana 287 belediyeye 349 araç hibe ettiğini aktararak, "Bunun dışında 115 aracın siparişleri verildi, alımını tamamladık. Eylül ve ekim aylarında bunların 114 belediyemize dağıtımını yapacağız. Bu 115 araçla 402 belediyemize 464 hizmet aracı hibe etmiş olacağız." dedi.

Araçların belediyelere hayırlı olmasını dileyen Seçer, belediye başkanlarına 54 yeni aracın sembolik anahtarlarını verdi.