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Türkeli'de Geleneksel Futbol Turnuvası Düzenlendi

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Sinop'un Türkeli ilçesinde, 27 Mayıs 1980'de hayatını kaybeden Gümrük ve Tekel Bakanı Gün Sazak anısına düzenlenen futbol turnuvasında 16 takım mücadele etti. Orman Spor şampiyonluk kupasını kazandı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde Ülkü Ocakları tarafından futbol turnuvası düzenlendi.

27 Mayıs 1980'de silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden dönemin Gümrük ve Tekel Bakanı Gün Sazak anısına gerçekleştirilen turnuvaya 16 takım katıldı.

Final karşılaşmasında rakibi 3-1'lik skorla yenerek şampiyon olan Orman Spor takımı oyuncularına Belediye Başkanı Veysel Şahin ve MHP İlçe Başkanı Ayhan Yılmaz tarafından kupa ve madalya takdim edildi.

Türkeli Ülkü Ocakları Başkanı Cesur Şentürk, gazetecilere, organizasyona katılan bütün takımlara teşekkür ederek, "Futbol turnuvasını özelikle ilçemizde dostluğu, birliği, kaynaşma ve dayanışmayı daha da pekiştirmek amacıyla düzenledik. Organizasyonun en güzel yanı ilçemizin vatandaşlarını bir araya getirerek birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendirmesi oldu." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ramazan Özcan - Güncel

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