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Turkcell, 'Türkiye Tek Yürek' kampanyası kapsamında depremzedelere 3,5 milyar TL bağış yaptı

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Turkcell, Kahramanmaraş depremlerinin ardından başlattığı 'Türkiye Tek Yürek' kampanyası kapsamında depremzedelere taahhüt ettiği 3,5 milyar TL bağışın ödemelerini tamamladığını duyurdu.

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı, Turkcell'in 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasında depremzedeler için taahhüt ettiği bağışın ödemelerinin bugün itibarıyla tamamlandığını duyurdu. Böylece 3,5 milyar TL bağışın tamamı AFAD hesabına aktarılmış oldu.

Kahramanmaraş depremlerinin ardından markalarıyla bölgeye destek olan Turkcell, 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasına yaptığı bağışın ödemelerini bugün itibarıyla tamamladığını açıkladı. Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı, "Türkiye Tek Yürek kampanyasında depremzedeler için taahhüt ettiğimiz bağışın ödemelerini bugün itibarıyla tamamladık. Böylece taahhüt ettiğimiz 3,5 milyar TL bağışı AFAD hesabına aktarmış olduk" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş Türkiye AFAD Deprem Ekonomi Güncel Haberler

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