Türk Yıldızları'nın KKTC TEKNOFEST Gösterisi Büyüledi
Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, KKTC'de düzenlenen TEKNOFEST'te gerçekleştirdiği gösteri uçuşuyla izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Etkileyici manevraları ve senkronize hareketleriyle büyük bir coşku yarattı.
- Türk Yıldızları'nın KKTC TEKNOFEST gösterisi hayran bıraktı
LEFKOŞA - Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, TEKNOFEST KKTC'de gösteri uçuşu yaptı. KKTC'liler, Türk Yıldızları'nın nefes kesen gösterisini büyük bir heyecan ve coşkuyla izledi.
Milli Savunma Bakanlığına bağlı Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ilk kez düzenlenen TEKNOFEST'te gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Gösteri uçuşuyla nefesleri kesen Türk Yıldızları'nın etkileyici manevraları, büyük heyecanla izlendi. Türk Yıldızları'nın senkronize hareketleri, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel