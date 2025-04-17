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Türk Yıldızları Mersin'de Prova Uçuşu Yaptı

Türk Yıldızları Mersin'de Prova Uçuşu Yaptı
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Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Mersin'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri öncesinde prova uçuşu gerçekleştirdi. Adana'daki İncirlik Üssü'nden havalanan ekip, Mersin semalarında 25 dakika süren bir trening uçuşu yaptı ve gösteriyi izleyen vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Mersin'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamındaki gösterisi öncesinde kent semalarında prova uçuşu yaptı.

Adana'daki İncirlik Üssü'nden havalanan Türk Yıldızları'nı, sahil şeridindeki Mersin İdman Yurdu Meydanı'na gelen vatandaşlar izledi.

Mersin semalarında 25 dakika prova uçuşu yapan ekibin gösterisini, vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti.

Türk Yıldızları, 20 Nisan Pazar günü ise gösteri uçuşu yapacak.

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Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel
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