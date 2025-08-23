Türk Yıldızları, Malazgirt Zaferi'nin 954. Yıl Dönümünde Havada Gösteri Yaptı
Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Muş'un Malazgirt ilçesinde etkileyici bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Havada ay yıldız çizen pilotlar, izleyenlere zaferin coşkusunu yaşattı.
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Muş'un Malazgirt ilçesinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
Türk Yıldızları, Malazgirt etkinliklerinin yapıldığı ve içinde Han Otağı'nın kurulduğu Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nın üzerinde ve Malazgirt semalarında gerçekleştirdikleri uçuşlarla etkinliğe renk kattı.
Havada ay yıldız çizerek gösteriye başlayan Türk Yıldızları, izleyenlere şanlı zaferin coşkusunu yaşattı.
Etkinlikteki vatandaşlar da Türk Yıldızları'nın nefes kesen gösterisini cep telefonlarıyla kaydetti, fotoğraf çekti.
Pilotlar, gösteri sonunda yaptıkları anonsla Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümünü kutladı.