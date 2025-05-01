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Türk ve Mısır Özel Kuvvetlerinden Ortak Eğitim

Türk ve Mısır Özel Kuvvetlerinden Ortak Eğitim
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Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Mısır Özel Kuvvetler Komutanlıklarının katılımıyla 21-29 Nisan tarihleri arasında Ankara'da çeşitli eğitimlerin gerçekleştirildiğini açıkladı. Eğitimler arasında meskun mahalde muharebe, keskin nişancı, sivil tahliye ve hava harekatı gibi önemli konular yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk ve Mısır Özel Kuvvetler Komutanlıklarının katılımıyla ortak eğitim gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"21-29 Nisan'da Ankara'da, Türk ve Mısır Özel Kuvvetler Komutanlıklarının katılımıyla eğitimler icra edildi. İcra edilen eğitimler şu şekilde, Meskun Mahallerde Muharebe Eğitimi, Keskin Nişancı Eğitimi, Sıhhiye Eğitimi, Serbest Paraşüt Eğitimi, Helikopter Eğitimi, Hava Hücum Harekatı, Halatla Çabuk İniş ve Sıhhi Tahliye, Özel Keşif Harekatı Eğitimi, Direkt Görev Harekatı Eğitimi."

Paylaşımda, eğitimlere ait görüntüler de yer aldı.

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel
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