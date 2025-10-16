Türk Telekom CEO'su 5G İhalesinin Ekonomiye Katkısını Açıkladı

Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, 5G ihalesinin Türkiye'nin teknoloji ve iletişim alanındaki kararlılığını ve dijital geleceğe yönelik güçlü vizyonunu ortaya koyan önemli bir adım olduğunu belirterek, "Bugünkü ihaleyle Türk Telekom tarafından Türkiye ekonomisine 1 milyar doların üstünde bir değer katılmış oldu." dedi.

Önal, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) düzenlenen 5G ihalesi sonrası AA muhabirine, 5G frekans ihalesiyle Türkiye'nin dijital dönüşüm yolculuğunda yeni bir döneme tanıklık edildiğini söyledi.

İhalenin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının önderliğinde ve BTK'nin titiz çalışmalarıyla hayata geçirildiğini dile getiren Önal, "5G ihalesi Türkiye'nin teknoloji ve iletişim alanındaki kararlılığını ve dijital geleceğe yönelik güçlü vizyonunu ortaya koyan önemli bir adım oldu. Türk Telekom olarak 5G için son yıllarda AR-GE çalışmalarımız vardı. 5G denemelerimiz, saha testlerimiz çok yoğun bir şekilde devam ediyor birkaç yıldır." ifadesini kullandı.

Önal, Türk Telekomun 185 yıllık bir şirket olduğunu belirterek, iletişimin her döneminde olduğu gibi 5G çağında da öncü olmak istediklerini bildirdi.

Türkiye'nin ilk milli endüstriyel 5G şebekesini Türk Telekomun inşa ettiğini anlatan Önal, şunları kaydetti:

"Uzaktan ameliyat, otonom traktör, canlı 5G maç yayını, ilk hologram basın toplantısı gibi sektörde ilkleri hayatta geçirdik. Bugün 515 bin kilometrelik fiber ağımız var. Baz istasyonlarımızın da yüzde 55'i fibere bağlı, teknoloji birikimimiz, yenilikçi uygulamalarımızla Türkiye'nin 5G'ye en hazır operatörüyüz. Türk Telekom olarak bugüne kadar yaptığınız her yatırımı Türkiye'ye yapılmış bir yatırım olarak görüyoruz. Ülkemizin dört bir yanına değer katan yatırımlarımız var."

"Bütün paketlerde tam da planladığımız şekilde frekansları aldık"

Önal, 2050'ye kadar sabit hizmetler imtiyazının uzatıldığını anımsatarak, bu imtiyazın uzamasıyla ülke ekonomisine 20 milyar doların üstünde katkı sağlanmasını beklediklerini söyledi.

5G ihalesinin ülke ekonomisi açısından kazanımlarına dair şu ifadeleri kullandı:

"Bugünkü ihaleyle Türk Telekom tarafından Türkiye ekonomisine 1 milyar doların üstünde bir değer katılmış oldu. İhalenin sonuçları bizim açımızdan mutluluk verici. Çünkü en yakın rakibimizin 1,5 katı frekans almış olduk ihalede. 5G'de de abone bazına en fazla kapasiteye sahip operatör olmaya taşıdı bizi bugünkü ihale. Bütün paketlerde tam da planladığımız şekilde frekansları aldık. En iyi müşteri deneyimini sunma noktasındaki motivasyonumuzu ve pozisyonumuzu güçlendirdi. 1 Nisan 2026'daki ilk canlıya geçişe kadar birçok kullanım senaryomuz (use case) birçok denemelerimiz olacak. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda ülkemizin dijital dönüşümü için çok önemli bir köşeyi dönmüş olduk."

Önal, ihale sonrası özellikle nüfusun yoğun olduğu üniversitelere, organize sanayi bölgelerine, endüstrilerin geliştiği yerlere, sağlık merkezlerine, kültür sanat merkezlerine ve sonrasında da kırsala doğru yatırım yapılacağını bildirdi.

5G ihalesi öncesinde yatırımlara başladıklarını anlatan Önal şunları kaydetti:

"Şimdi daha da hızlanarak bu frekanslar çerçevesinde şekillendireceğiz. 5G'ye uyumlu telefon sayısını artırmak gibi bir hedefimiz var. Bugün satılan her iki telefondan birisi 5G'ye uyumlu. Düzey olarak baktığımızda 4,5G'ye geçişteki düzeyin üstünde bir düzey var şu an 5G'ye uyumlu telefon sahipliği noktasında. Dolayısıyla bunun hızlıca artmasına dönük elbette teşvik edici kampanyalar olacak."