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Türk Savunma Şirketlerinin Katıldığı Mısır Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı Açıldı

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Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Mısır Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'na Aselsan, Baykar, BMC ve Canik gibi Türk şirketleri de katıldı. Fuar, 40 ülkeden yaklaşık 400 firmanın katılımıyla gerçekleşti ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Savunma Bakanı Muhammed Zeki'nin katılımıyla açıldı.

Mısır'ın başkenti Kahire'de Aselsan, Baykar, BMC ve Canik gibi Türk şirketlerinin iştirak ettiği Mısır Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı (EDEX 2023) kapılarını yerli ve yabancı ziyaretçilere açtı.

40 ülkeden yaklaşık 400 firmanın katıldığı EDEX 2023'ün açılışı, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Savunma Bakanı Muhammed Zeki'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılış konuşması yapan Savunma Bakanı Zeki, uluslararası ve bölgesel güvenliği sarsan savaşların ışığında savunma sanayi fuarının ayrı bir önem kazandığını söyledi.

"Mısır Silahlı Kuvvetleri'nin her daim ülkenin güvenlik ve istikrarını koruyacağını" ifade eden Zeki, güvenlik ve barıştan yana olan ülkelerle işbirliği içinde ülkesine yönelik her türlü saldırıyı bertaraf edebilecek güce ulaşmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Sisi'nin bugün açılışını yaptığı ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen EDEX 2023 fuarı, 7 Aralık'a kadar devam edecek.

Fuar, Suudi Arabistan, Brezilya ve Ermenistan gibi ülkelerden de yoğun ilgi görüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Mısır Güvenlik Uluslararası İlişkiler Ekonomi Güncel Haberler

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