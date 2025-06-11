Türk Kızılay, 157. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı

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Türk Kızılay Sakarya Şube Başkanı Cevdet Koç, Kızılay'ın 157. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında yapılan faaliyetler hakkında bilgi verdi. Koç, kan bağışının önemine dikkat çekerek, Sakarya'da çeşitli sosyal hizmet projeleri yürütüldüğünü belirtti.

Türk Kızılay Sakarya Şube Başkanı Cevdet Koç, Türk Kızılayın 157'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Koç, Erenler ilçesinde bir kafeteryada yaptığı açıklamada, Türk Kızılayın genel ve yerel faaliyetleri ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

"Kırmızı Yeleklilerin" kent genelinde hep sahada olduğunu aktaran Koç, "Sakarya Kızılay bu manada sosyal marketiyle, butiğiyle, aşeviyle Türkiye'de olması gereken Kızılay modelindeki bütün faaliyetlerini sahada gerçekleştiriyor. 2 yıl önce Kent Meydanı'nda kurmuş olduğumuz daha önce araçlarla hizmet ettiğimiz kan alma konusunda sabit hale getirdiğimiz kan alım merkezimiz oluştu." dedi.

Koç, kan bağışının acil değil, sürekli ihtiyaç olduğunu belirterek, her an herkese lazım olacakmış gibi anlayışıyla empati yaparak sürekliliği sağlayacak kültür oluşturmaya çalıştıklarını kaydetti.

Kan bağışı konusunda insanların duyarlı olması gerektiğini vurgulayan Koç, sağlıklı erkeklerin 3 ayda, kadınların ise 4 ayda bir kan verebildiklerini kaydetti.

Koç, kurban bağışı konusunda hedeflerinin 600 hisse olduğunu, hedefinin üstüne çıkarak 774 hisse olarak gerçekleştirdiklerini, kan bağışında ise yıllık hedeflerini yakaladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel
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