Üye Girişi
Haberler

Türk İş İnsanları, Erbil'de Ekonomik İşbirliğini Geliştiriyor

Türk İş İnsanları, Erbil'de Ekonomik İşbirliğini Geliştiriyor
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk iş insanlarından oluşan bir heyet, Erbil Sanayi ve Ticaret Odası'nı ziyaret ederek Türkiye ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında ticaret ve ekonomik işbirliği fırsatlarını görüştü.

Türk iş insanlarından oluşan bir heyet, Erbil Sanayi ve Ticaret Odasını ziyaret ederek ticaret ve ekonomik işbirliği alanlarını ele aldı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar başkanlığında 31 ilden farklı şirketleri içeren heyet, Erbil Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti. Türk heyeti, oda yöneticileri ve üyeleriyle ikili ticari konuları ele alan görüşmeler gerçekleştirdi.

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Kamaran Salih Bacgir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin önemli ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) için etkili bir ülke olduğunu belirterek, "Bu ziyarette Türk iş adamlarını farklı alanlarda girişim yapmaları için teşvik ettik." ifadelerini kullandı.

Bacgir, IKBY'de istikrarın bulunduğunu ve bunun da ticaret için önemli bir faktör olduğunu dile getirerek, "Her zaman ticari adımlar atmaya hazırız." dedi.

Acar da üretim, gıda ve hayvancılık gibi farklı iş alanlarını içeren bir heyet olarak buraya geldiklerini ve ziyaretin amacının Türkiye ile IKBY arasındaki ekonomik iş birliğini daha da ileriye taşımak olduğunu söyledi.

Erbil'de iş insanlarıyla ikili görüşmeler de yapacaklarını vurgulayan Acar, "Şu an (Irak ile) aramızda 20 milyar dolar bir ticaret hacmi var. Amacımız bunu daha da yukarıya taşımak." diye konuştu.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan - Güncel
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Özgür Özel'e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Özgür Özel'e sert tepki

 Silivri Cezaevi'ndeki Ahmet Özer'den ilk mesaj geldi

Silivri Cezaevi'ndeki Ahmet Özer'den ilk mesaj geldi

 İlk fotoğraf geldi: Netanyahu ateşkes için masaya oturdu

İlk fotoğraf geldi: Netanyahu ateşkes için masada
İspanya'dan sonra şimdi de Tayvan: Binlerce kişi tahliye edildi, çok sayıda yaralı var

Binlerce kişi tahliye edildi, çok sayıda yaralı var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
0000 Kilometre filmi izle! (FULL HD) 0000 Kilometre full HD tek parça izle! 0000 Kilometre nereden izlenir, hangi platformda? Cübbeli - Alaattin Çakıcı el öpme olayı nedir? STEAM ÇÖKTÜ MÜ 31 Ekim? Steam'e neden girilmiyor? Steam'de sorun mu var? Semih Şentürk'e kim, neden saldırdı? Saldırı anı VİDEOSU var mı? Davinson Sanchez Real Madrid'e mi gidiyor? Hac maliyeti ne kadar, kaç dolar kaç TL Diyanet?) Vic Atletico Madrid CANLI izle! (A SPOR) Vic Atletico Madrid maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Murat Göğebakan'ın ilk eşi Senem Taş kimdir? Murat Göğebakan ilk eşini aldattı mı? Skype çöktü mü? Skype erişim sorunu var mı? 31 Ekim Skype problem mi var? Bengü neden boşandı? A SPOR CANLI İZLE | A Spor canlı izleme linki var mı? Bugün hangi maçlar var?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.