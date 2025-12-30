Türk-İş: Açlık Sınırı 30 Bin Lirayı Geçti, Yoksulluk Sınırı 98 Bin Liraya Dayandı

(ANKARA) - Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (TÜRK-İŞ) aralık ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre, 2026 yılı için belirlenen 28 bin 75 liralık asgari ücret, dört kişilik bir ailenin yalnızca gıda harcamasını ifade eden açlık sınırının altında kaldı. Ankara'da dört kişilik bir ailenin aylık açlık sınırı 30 bin 143 lira olarak hesaplanırken, yoksulluk sınırı ise 98 bin 188 liraya yükseldi.

TÜRK-İŞ, "Aralık 2025 Açlık ve Yoksulluk Sınırı" araştırma verilerini açıkladı. Buna göre Ankara'da dört kişilik bir ailenin aylık açlık sınırı 30 bin 143 lira olarak hesaplanırken, yoksulluk sınırı ise 98 bin 188 liraya yükseldi. Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 39 bin 123 liraya çıktı.

Konfederasyon, 2026 yılı için açıklanan asgari ücretin açlık sınırından 2 bin 68 lira daha düşük olduğuna dikkat çekerek, asgari ücretin konfederasyonun katılmadığı toplantıda ve "insanca yaşam" koşulları gözetilmeden belirlendiğini vurguladı.

"Çalışanlar yoksulluğa mahkum ediliyor"

TÜRK-İŞ açıklamasında, milyonlarca işçi ve ailesinin en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz hale geldiği belirtilerek, "Çalışanların beklentisi yine karşılanmamış, çalışanların yoksulluğu devam etmiştir. Asgari ücret, sosyal devlet ilkesine ve Anayasa'da güvence altına alınan insanca yaşam hakkına aykırı biçimde açlık sınırının altında belirlenmiştir" denildi.

Araştırmaya göre Aralık 2025 itibarıyla Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması 30 bin 143 liraya yükselirken, gıda ile birlikte giyim, kira, elektrik, su, yakıt, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi zorunlu harcamaları kapsayan yoksulluk sınırı 98 bin 188 liraya ulaştı.

Mutfak enflasyonu yıllık yüzde 42,97

TÜRK-İŞ verilerine göre "mutfak enflasyonu", Aralık 2025'te aylık yüzde 1,06 olarak hesaplandı. Gıda harcamalarındaki artışın 12 aylık değişim oranı yüzde 42,97 olurken, yıllık ortalama artış yüzde 40,15 olarak gerçekleşti.

Et ve tavuk fiyatları arttı, meyve fiyatları yükseldi

Piyasa, çarşı ve marketlerden derlenen fiyatlara göre, aralık ayında et, tavuk, balık, yumurta ve kuru baklagiller grubunda dana eti ve tavuk eti fiyatlarında artış gözlendi. Yumurta fiyatlarında önemli bir değişiklik yaşanmazken, balık fiyatlarında ürün çeşitliliğinin artmasıyla sınırlı bir gerileme kaydedildi.

Meyve-sebze grubunda sebze fiyatlarında görece bir düşüş yaşanırken, meyve fiyatlarındaki artış dikkat çekti. Aralık ayında sebze ortalama kilogram fiyatı 74,03 lira, meyve ortalama kilogram fiyatı 107,78 lira olurken, meyve-sebze ortalama kilogram fiyatı 80 lira olarak hesaplandı.

Ekmek fiyatlarında değişiklik olmazken, bulgurda sınırlı bir gerileme görüldü. Ayçiçek yağı, tereyağı ve margarin fiyatları büyük ölçüde sabit kalırken, zeytinyağındaki dalgalı seyrin sürdüğü belirtildi.