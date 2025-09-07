Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, Tokat'ta konuştu Açıklaması

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Bu Türkiye Yüzyılı için, terörsüz Türkiye için vazgeçilmez bir süreçtir. Neden bunu söylüyorum? Kaynaklarımızı artık teröre harcayacak lüksümüz yoktur." dedi.

Yıldırım, Tokat'ın Turhal ilçesi Şenyurt beldesinde tapu dağıtım ve cami ile park açılışı töreninde yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin sadece Türkiye'den ibaret olmadığını" söyledi.

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Konseyi Başkanı sıfatıyla, Kafkaslar, Balkanlar, Türkistan'da yaşayan yüz milyonlarca soydaşın gözünün kulağının Türkiye'de olduğunu gördüğünü belirten Yıldırım, "Türkiye, 21. yüzyılda, Terörsüz Türkiye yılında, Sayın Cumhurbaşkanımızın tanımladığı gibi Türklerin yüzyılında evelallah sadece Anadolu topraklarında değil, kadim Türk coğrafyasında da üzerine düşen sorumluluğu büyük bir titizlikle yerine getirecek. ve böylece bu yüzyıl, Türklerin yüzyılı olacaktır." diye konuştu.

"Terörsüz Türkiye" sürecine değinen Yıldırım, şöyle devam etti:

"Sayın Devlet Bahçeli'nin Cumhur İttifakı ortağı çağrısı ve Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesiyle Terörsüz Türkiye süreci Meclis düzeyinde, Gazi Meclis düzeyinde kurulan bir komisyonla başlamıştır. Vatandaşlarımız merak ediyor. 'Bu niye kuruldu, ne işe yarayacak, ne hacet vardı?' diyenler de olabilir. Ama ben o komisyona katılıp görüşlerini ifade eden bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Bu Türkiye Yüzyılı için, terörsüz Türkiye için vazgeçilmez bir süreçtir. Neden bunu söylüyorum? Kaynaklarımızı artık teröre harcayacak lüksümüz yoktur. Terör ilanihaye bitecek ve kardeşliğimiz ilelebet yaşayacaktır. Bundan adım kadar eminim."

"Bu süreci baltalamaya çalışanlara da asla pabuç bırakmayacağız"

Yıldırım, bu süreçte herkese görev düştüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ayrılıklarımızı zenginlik olarak görmek zorundayız. ve işte Şenyurt, Şenyurt özelinde Tokat genelinde bunun en güzel örneğini görüyoruz. Farklı mezheplerden, meşreplerden olsak da inancımız bir, bayrağımız bir, devletimiz bir, milletimiz birdir. 'Ne Alevi'si ne Sünni'si, değil miyiz hep bir kardeş? Bizi yakar bizim ateş, söndürmektir tek çaresi.' diyen Aşık Veysel, tam da bugünleri tarif etmiş. Onun için bir daha silahların ortaya çıkmayacağı, kaynaklarımızın yavrularımıza, evlatlarımızın geleceğine hasredildiği bir Türkiye için hepimizin üzerine görev düşüyor. Daha çok omuz omuza vereceğiz. Daha çok kucaklaşacağız. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi tahkim edeceğiz. Bu süreçte de bizim herhangi bir hayal kırıklığı yaşamamız için emperyal güçler ve onların oyuncuları boş durmuyor, onun için uyanık olacağız. Bu sürecin akamete uğramaması için elimizden gelen her şeyi yapacağız.

Dile kolay, 2 trilyon dolar. 2 trilyon dolar ne demek biliyor musunuz? Bugünkü Türkiye gibi iki Türkiye daha demek. Bu 2 trilyonu teröre harcamasaydık bugün Türkiye, kişi başı milli gelirde 45-50 bin dolardan bahsedecekti. Satın alma gücüne göre 100 bin dolarlardan bahsedecekti. Türkiye, dünyanın 17. büyük ekonomisi değil 7. büyük ekonomisi olacaktı. Ama 'Zararın neresinden dönersen kardır.' derler. Onun için bu sürece sahip çıkacağız. Bu süreci baltalamaya çalışanlara da asla pabuç bırakmayacağız."

Daha sonra, Yıldırım ve protokol üyeleri 149 tapu dağıttı. Törende, Şehitler Camisi ve parkın açılışı gerçekleştirildi.

