TDT Enerji Bakanları, İstanbul'da bir araya gelecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 9-10 Aralık'ta İstanbul'da Türk Devletleri Teşkilatı Enerji Bakanları 5'inci Toplantısı'na ev sahipliği yapacak. Toplantıda yenilenebilir enerji, nükleer enerji ve enerji teknolojileri üzerine görüşmeler yapılacak.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 9-10 Aralık'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Enerji Bakanları 5'inci Toplantısı'na ev sahipliği yapacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı toplantıya TDT sekretaryası, TDT üyeleri Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve TDT gözlemci üyeleri Macaristan, Türkmenistan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti katılacak. 2 gün sürecek görüşmeler kapsamında 9 Aralık'ta teknik düzeyde Enerji Çalışma Grubu Toplantısı, 10 Aralık'ta ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın ev sahipliğinde Bakanlar Toplantısı düzenlenecek.

Toplantıda yenilenebilir enerji kaynaklarından petrol ve doğal gaza, nükleer enerjinin barışçıl kullanımından akıllı şebekeler, enerji depolama, hidrojen ve karbon yakalama ile ilgili enerji teknolojilerine, kritik minerallerden nadir toprak elementlerine kadar enerjinin tüm alanlarında görüş alışverişi ve değerlendirmeler yapılacak. Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında enerji iş birliğinin geliştirilmesi için atılması gereken adımlar müzakere edilecek. Ayrıca, Bakan Bayraktar, ev sahibi olarak konuk bakanlar ile ikili görüşmeler yapacak. İkili görüşmelerde, mevcut ve potansiyel iş birlikleri değerlendirilecek.

