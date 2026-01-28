Haberler

Türk Deniz Kuvvetleri için gemilerin elden çıkarıldığı iddiaları yalanlandı

Güncelleme:
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türk Deniz Kuvvetleri için planlanan gemilerin ticari kaygılarla elden çıkarıldığı yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu açıkladı ve Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki başarısını vurguladı.

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Türk Deniz Kuvvetleri için planlanan gemilerin ticari kaygılarla elden çıkarıldığı yönündeki iddialar dezenformasyon içermektedir" açıklamasını yaptı.

DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan; Türk Deniz Kuvvetleri için planlanan gemilerin ticari kaygılarla elden çıkarıldığı yönündeki iddialar dezenformasyon içermektedir. Türkiye, dünyadaki en büyük ve en yetkin donanmalardan birine sahip olup, aynı anda onlarca gemi tasarlayıp üretebilen sayılı ülkeler arasında yer almaktadır. Savunma sanayii üretim ve ihracat planlamaları; öncelikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harekat etkinliğini, caydırıcılığını ve uzun vadeli ihtiyaçlarını esas alan stratejik bir anlayışla yürütülmektedir. Ülkemiz, savunma sanayii alanında kaydettiği ilerlemeyle yerli ve milli üretim oranını yüzde 80'lerin üzerine taşırken ithal eden değil, ihraç eden bir ülke konumuna ulaşmıştır. Bu kapsamda dost ve müttefik ülkelere yönelik savunma sanayi iş birlikleri, milli güvenliği zafiyete uğratmadan ve stratejik hedeflerle uyumlu şekilde sürdürülmektedir. Bugüne kadar 10'dan fazla ülkeye yaklaşık 150 askeri gemi ihracatı gerçekleştirilmesi, Türkiye'nin deniz platformları alanında küresel ölçekte güvenilir bir üretim ve tedarik merkezi haline geldiğini de ortaya koymaktadır. Kamuoyunun, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve savunma sanayii hedeflerimize yönelik manipülatif ve yanıltıcı söylemlere itibar etmemesi büyük önem arz etmektedir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
